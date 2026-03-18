Kluwo prüft Verdachtsfall Damwild in Emmerzhausen vom Wolf gerissen? Michael Fenstermacher 18.03.2026, 20:00 Uhr

i Ein neuer Schadensfall mit einem toten Tier aus einer Damwildherde in Emmerzhausen wird untersucht. War es wieder ein Wolf? Sina Schuldt/dpa. picture alliance/dpa

Eine Serie von Nutztierrissen mit Dutzenden toten Weidetieren hat Ende 2025 rund um den Stegskopf für Aufregung gesorgt. Nun wird ein neuer Schadensfall mit einem toten Tier aus einer Damwildherde in Emmerzhausen untersucht. War es wieder ein Wolf?

Es war kurz vor dem Jahreswechsel, als eine Serie von Nutztierrissen in der Gegend rund um den Stegskopf für Aufregung sorgte. Nun hat möglicherweise erneut ein Wolf in einer Weidetierhaltung in dem Bereich zugeschlagen. Aus Emmerzhausen wurde am Dienstag ein Schadensfall mit einem toten Tier aus einer Damwildherde gemeldet, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf mitteilt.







Artikel teilen

Artikel teilen