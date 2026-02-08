Verkehr in der Innenstadt Damit sich Autofahrer in Wissen weniger ärgern Rolf-Dieter Rötzel 08.02.2026, 14:00 Uhr

i Die „Im Kreuztal“ probeweise angebrachten beiden Fahrbahnverengungen haben sich nicht bewährt. Sie sollen zeitnah entfernt werden. Rolf-Dieter Rötzel

Wie lässt sich der motorisierte Verkehr in der Innenstadt lenken und bremsen? Ein mehrmonatiger Versuch in Wissen hat keine befriedigende Lösung gebracht. Für den Stadtrat ist das ein klares Zeichen.

Die beiden im Vorjahr probeweise angebrachten Fahrbahnverengungen in der Wissener Straße „Im Kreuztal“ werden zeitnah entfernt. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Erhalten bleiben hingegen die auf der ehemaligen Bundesstraße zur Verkehrslenkung angebrachten Markierungen.







