Was ist eine Trilux Jovie 50? Die Mitglieder des Wissener Stadtrates durften es jetzt erfahren. Dies und noch einiges mehr.
Lesezeit 2 Minuten
Mit einer überschaubaren Tagesordnung hatte es jüngst der Stadtrat von Wissen zu tun. Sowohl die Annahme einer Spende (die Hatzfeldt-Wildenburg’sche Verwaltung stiftete Holz für das Baumstamm-Mikado in der Steinbuschanlage im Gegenwert von etwa 463 Euro) als auch die Straßenbeleuchtung in der innerstädtischen Straße „Auf der Rahm“ wurden ruckzuck und einstimmig beschlossen.