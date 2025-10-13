Stadtrat diskutiert Damit in der Stadt Wissen nicht die Lichter ausgehen 13.10.2025, 19:00 Uhr

i Nachdem bereits im Juli in der Wissener Rathausstraße die alte Straßenbeleuchtung (Tragnetz) durch fest im Boden montierte Lampen ersetzt worden war, ist dies jüngst auch in der angrenzenden Straße "Auf der Rahm" geschehen. Der Stadtrat bestätigte die Investition. Damit werden die Kosten in Höhe von rund 10.000 Euro beitragsfähig. Elmar Hering

Was ist eine Trilux Jovie 50? Die Mitglieder des Wissener Stadtrates durften es jetzt erfahren. Dies und noch einiges mehr.

Mit einer überschaubaren Tagesordnung hatte es jüngst der Stadtrat von Wissen zu tun. Sowohl die Annahme einer Spende (die Hatzfeldt-Wildenburg’sche Verwaltung stiftete Holz für das Baumstamm-Mikado in der Steinbuschanlage im Gegenwert von etwa 463 Euro) als auch die Straßenbeleuchtung in der innerstädtischen Straße „Auf der Rahm“ wurden ruckzuck und einstimmig beschlossen.







