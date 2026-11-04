Wissens Aushängeschild
Damit Germania-Restaurant bald wieder die Türen öffnet
Hotel und Restaurant Germania sind seit fast zehn Jahren ein Aushängeschild für Wissen.
Hotel und Restaurant Germania sind seit fast zehn Jahren ein Aushängeschild für Wissen.
Elmar Hering

Der Wissener Hotel- und Restaurantbetrieb Germania hat in den fast zehn Jahren seines Bestehens schon viel erlebt, erinnert sei etwa an die Corona-Zeit. Bald könnte – zumindest für einen Teil – ein neues Kapitel beginnen.

Lesezeit 2 Minuten
„Den Biergarten haben die Gäste des Wisserlandes in diesem Sommer schon sehr vermisst.“ Mit Bedauern blickt Bernd Janssen auf die vergangenen warmen Monate zurück. Für den Mitgesellschafter der Germania Wissen GmbH & Co. KG ist diese Lücke gleichwohl nur ein Teil des Prozesses, der womöglich noch vor Weihnachten gute Nachrichten beschert.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren