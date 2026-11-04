Wissens Aushängeschild Damit Germania-Restaurant bald wieder die Türen öffnet Elmar Hering 04.11.2026, 16:30 Uhr

i Hotel und Restaurant Germania sind seit fast zehn Jahren ein Aushängeschild für Wissen. Elmar Hering

Der Wissener Hotel- und Restaurantbetrieb Germania hat in den fast zehn Jahren seines Bestehens schon viel erlebt, erinnert sei etwa an die Corona-Zeit. Bald könnte – zumindest für einen Teil – ein neues Kapitel beginnen.

„Den Biergarten haben die Gäste des Wisserlandes in diesem Sommer schon sehr vermisst.“ Mit Bedauern blickt Bernd Janssen auf die vergangenen warmen Monate zurück. Für den Mitgesellschafter der Germania Wissen GmbH & Co. KG ist diese Lücke gleichwohl nur ein Teil des Prozesses, der womöglich noch vor Weihnachten gute Nachrichten beschert.







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