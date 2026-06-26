VG Altenkirchen-Flammersfeld Damit Ferienbetreuung für Eltern erschwinglich bleibt Elmar Hering 26.06.2026, 15:00 Uhr

i Die Elternbeiträge für die Ferienbetreuung nach dem Ganztagsförderungsgesetz waren eines der Themen in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Altenkirchen-Flammersfeld. Elmar Hering

Hierzulande haben Schüler etwa 75 Ferientage im Jahr. Eltern aber durchschnittlich nur 28 bis 30 gesetzliche Urlaubstage. Ferienbetreuungen helfen, diese Lücke zu schließen. Die VG Altenkirchen-Flammersfeld will ebenfalls helfen.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld nimmt eigenes Geld in die Hand, um Kindern aus einkommensschwachen Familien den Zugang zur gesetzlich geregelten Ferienbetreuung zu erleichtern. Eine dementsprechend gestaffelte Beitragsminderung hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.







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