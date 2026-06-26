Hierzulande haben Schüler etwa 75 Ferientage im Jahr. Eltern aber durchschnittlich nur 28 bis 30 gesetzliche Urlaubstage. Ferienbetreuungen helfen, diese Lücke zu schließen. Die VG Altenkirchen-Flammersfeld will ebenfalls helfen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld nimmt eigenes Geld in die Hand, um Kindern aus einkommensschwachen Familien den Zugang zur gesetzlich geregelten Ferienbetreuung zu erleichtern. Eine dementsprechend gestaffelte Beitragsminderung hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.