„Biene“ und „Wald“ – diese Begriffe werden die meisten Menschen wahrscheinlich nicht miteinander verbinden. Die Schaffung von Lebensräumen für „Maja“ und ihre Artgenossen ist in unseren Wäldern aber ein wichtiges Thema, wie unsere Zeitung auf Nachfrage bei den Forstämtern in Altenkirchen, Rennerod und Hachenburg erfuhr.

„Ursprünglich war der Wald der Lebensraum der Bienen, weil es dort viele natürliche Höhlungen und Trachtquellen, also Blühpflanzen gab“, erklärt Ralf Hoss, Leiter des Forstreviers Gebhardshain. Die „Zeidler“, also die frühen Imker, hätten zunächst wilde Völker im Wald gesucht und später gezielt dort angesiedelt. Von der Struktur des Waldes hänge eben viel ab. „Wenn wir von dem Bild ausgehen, wie es bei uns vor fünf Jahren aussah, als die Fichten noch standen, dann war die Auswahl an insektenblütigen Baumarten beschränkt. Es gab im Waldrandbereich zwar immer schon einzelne Vogelkirschen, Spitz- und Bergahorn, Vogelbeere und selten einmal eine Linde.“ Im Saumbereich habe man noch einige Straucharten wie Schwarzdorn, Weißdorn, Holunder oder Faulbaum finden können. Buche, Eiche, Fichte oder Lärche seien im Prinzip uninteressant für die Imkerei gewesen.

i Etwa 10 Quadratmeter groß ist dieses Bienenhotel. Im Rahmen von Wahlpflichtlehrgängen zum Thema Landschafts- und Naturschutz arbeiteten im Dezember 2023 und März 2024 insgesamt 12 Auszubildende und drei Fachlehrer an der Rundholzkonstruktion aus Lärchenholz, die Anfang März 2024 montiert wurde und rund eine Tonne wiegt. Marco Reetz. Landesforsten.RLP.de / Marco Reetz

In guten Jahren hätten Bäume wie die Douglasie einen Überschuss an Honigtau (süßliche Ausscheidungen von Rindenläusen) abgegeben. „Wenn man dann Bienen in der Nähe des Waldes stehen hatte, saugten diese den aromatischen Honigtau von den Nadeln auf.“ Auf den Freiflächen hätten sich jedoch Trachtpflanzen wie Himbeere, Brombeere, salbeiblättriger Gamander oder Weidenröschen ausgebreitet. All das sei hochattraktiv für Insekten gewesen. „Wenn dann irgendeine Art von Wald wieder hochwächst, dann dunkelt er diese bodennahe Vegetation aber leider wieder aus.“

In Bezug auf Insekten sei der Wald deshalb bis vor Kurzem recht einseitig strukturiert gewesen. „Zwangsweise haben wir durch die Borkenkäfer nun viele Freiflächen mit Kahlschlagvegetation, die für Bienen sehr attraktiv ist.“ In der Borkenkäfer-Katastrophe habe die Chance gelegen, die Flächen strukturreich aufzubauen. „Wo sich keine Naturverjüngung ergab, haben wir neue Baumarten einbringen können.“ Bei den Nadelbäumen wären das Weiß- und Küstentanne sowie Douglasie, bei den Laubbäumen Esskastanie, Elsbeere, Baumhasel, Robinie, Vogelkirsche, Mehlbeere oder Linde (viele davon gute Trachtpflanzen).

„Wenn man ein breites Angebot vorhält, kommt jeder zum Zuge.“

Ralf Hoss, Leiter des Forstreviers Gebhardshain

An den Waldrändern habe man Bäume gepflanzt, die zunächst relativ niedrig wären (darunter Wildapfel und –birne, die attraktiv für Insekten wären). Weg- oder randbegleitend habe man etwas größere, insektenblütige Bäume gewählt. Daran schlössen sich Lärche, Tanne, Eiche, Buche sowie die Naturverjüngung an. Wichtig: Alles habe unterschiedliche Blühzeitpunkte. „Wenn man ein breites Angebot vorhält, kommt jeder zum Zuge“, resümiert Ralf Hoss.

„Eigentlich geht es bei dem Thema nicht nur um die Honigbienen, sondern vor allem um die Wildbienen“, unterstreicht Tobias Schuhbäck, Leiter des Forstamtes Rennerod und Hüter von 120 Bienenvölkern. „In dem Moment, in dem ich etwas für Insekten allgemein tue, tue ich automatisch etwas für die Honigbiene und alle anderen.“ Es gebe unter den Insekten Generalisten und Spezialisten. Die Wildbiene sei meist an eine einzige Pflanze vergesellschaftet, und diese Spezialisten seien die wirklich Bedrohten. Nützlingshecken würden in diesem Fall viele Insekten anlocken. „Wir wollen auch von der alten Struktur Wiese-Grenze-Wald abweichen und einen gestuften Waldrand anlegen.“ Das bedeute, zuerst Sträucher und dann blühende Bäume wie Kirsche, Mehlbeere oder Vogelbeere zu setzen. Auch Totholz würden Wildbienen dringend benötigen.

Insektenschutzkonzept „Vielfalt im Wald“

Bei Rodungsverfahren aller Art würde von forstlicher Seite gerne ein Ausgleich in Form einer neuen Waldrandgestaltung geschaffen. Aber auch eine Waldinnenrandbepflanzung mit Nützlingshecken entlang von Forststraßen oder Zuwegungen für den Windradausbau sei wichtig. Was früher ausschließlich als Feuer- und Sturmschutz betrachtet würde, habe heute zusätzlich einen hohen ökologischen Nutzen für viele Arten. Tobias Schuhbäck ist eine Vernetzung der Lebensräume von Pflanzen und Tieren elementar wichtig. „Der Klimawandel wird unsere Waldökosysteme allerdings an die Belastungsgrenze führen, was in unsere Planungen einfließen muss. Denn eigentlich ist jeder Wald ein ,Insektenwald“.

„Wir haben alle ein für den Staatswald verbindliches und für den von uns betreuten Privat- und Gemeindewald empfohlenes Insektenschutzkonzept ,Vielfalt im Wald`“, sagt Monika Runkel, Dienststellenleiterin des Forstamtes Hachenburg, des dortigen Waldbildungszentrums Rheinland-Pfalz sowie des Forums Wald und Gesellschaft. „Es geht um die Frage, welche Insekten es im Wald gibt und wie man die Etablierung im Rahmen der Waldnutzung fördern kann.“ Hier gebe es viele Ansätze – von Feuchtstandorten und diversen Biotop-Typen bis hin zur Waldinnen- und Waldaußengestaltung.

Insektenfreundlichkeit immer mitdenken

„Die Kalamitätsflächen werden zum Beispiel über unser Waldbildungszentrum ökologisch wiederbewaldet. Man muss das Thema Insektenfreundlichkeit bei der Waldbehandlung sozusagen immer ,mitdenken`. Wir integrieren es auch seit Jahren in Seminare, beispielsweise in das Angebot ,Mikrohabitate im Wald` im Rahmen unserer Aus-, Fort- und Weiterbildungen.“ Dabei habe man nicht nur größere Strukturen im Blick, sondern kleine (darunter abgeplatzte Rinde an Bäumen, Astabbrüche oder Höhlen aller Art).

„Wenn wir nicht auf jedem Meter eine neue Pflanze setzen, dann geschieht durch die Sukzession (Erst- oder Neubesiedelung einer Fläche – Anm. der Redaktion) auch viel Blütenbildung, zum Beispiel bei Ginster, Brombeeren, Pappeln, Birken oder Faulbäumen.“ Zu den Schulungsinhalten würde auch der Totholzschutz gehören. Letzterer diene in erheblichem Maße der Waldgesundheit, da rund 300 Insektenarten als Gegenspieler der Borkenkäfer fungieren würden und im Totholz Unterschlupf fänden. Das Thema Insektenschutz würde also allgegenwärtig in die tägliche Arbeit integriert.