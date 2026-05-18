Viele Gäste in der Stadthalle Damals, als Mario Adorf in Betzdorf zu Gast war Claudia Geimer 18.05.2026, 18:00 Uhr

i Citymanager Kevin Wallimann ist stolz, das Mario Adorf und Hardy Krüger vor 40 Jahren ihre Unterschriften in einem der Gästebücher der Stadthalle hinerlassen haben. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Gästebücher der Stadthalle Betzdorf sind stille Zeugen davon, welche Stars früher in der Siegstadt zu Gast waren. Citymanager Kevin Wallimann zeigte unserer Mitarbeiterin einen besonderen Eintrag von Mario Adorf und Hardy Krüger.

Die Stadthalle Betzdorf hütet besondere Schätze: Es sind Gästebücher, in denen sich beispielsweise Schauspieler, Musiker oder Politiker vor oder nach ihren Auftritten in der „guten Stube“ der Stadt eintragen. Dazu gehört auch der jüngst verstorbene Weltstar Mario Adorf.







Artikel teilen

Artikel teilen