Gästebücher der Stadthalle Betzdorf sind stille Zeugen davon, welche Stars früher in der Siegstadt zu Gast waren. Citymanager Kevin Wallimann zeigte unserer Mitarbeiterin einen besonderen Eintrag von Mario Adorf und Hardy Krüger.
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Die Stadthalle Betzdorf hütet besondere Schätze: Es sind Gästebücher, in denen sich beispielsweise Schauspieler, Musiker oder Politiker vor oder nach ihren Auftritten in der „guten Stube“ der Stadt eintragen. Dazu gehört auch der jüngst verstorbene Weltstar Mario Adorf.