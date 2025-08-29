Kahlschlag bei Dalex in Wissen: 55 Jobs fallen mit der Schließung der Fertigung weg – und das zumeist schon Ende 2025, wie Geschäftsführer Robert Nijland nun bestätigt. Wissen als Standort stehe aber nicht insgesamt auf der Kippe.

Diese Nachricht traf das Wisserland am Mittwoch wie ein Schock: Das Traditionsunternehmen Dalex schließt seine Fertigung und lagert sie aus, 55 Jobs in der Siegstadt gehen damit verloren. Eine Nachfrage unserer Zeitung bei der Unternehmensleitung hat nun ergeben: Der Stellenabbau wird nicht über einen längeren Zeitraum gestreckt, sondern beginnt mehr oder weniger sofort. ﻿

Kündigungen dürften schon ausgesprochen sein

„Bis zum 31. Dezember 2025 bleiben die Arbeitsplätze erhalten. Die individuellen Kündigungsfristen laufen teilweise darüber hinaus bis April 2026“, antwortet Geschäftsführer Robert Nijland auf die Frage nach dem zeitlichen Korridor des Stellenabbaus. Berücksichtigt man die üblichen Kündigungsfristen, dürften die Kündigungen also bereits ausgesprochen worden sein. Davon betroffen ist fast die Hälfte der Belegschaft, den derzeitigen Mitarbeiterbestand gibt Nijland mit 112 an.

Der Geschäftsführer bestätigt zudem, dass die gesamte Fertigung wegfällt – mit einer kleinen Ausnahme: „Mit wenigen Mitarbeitern“ werde der Trafobau als Kernkompetenz in Wissen gehalten. Ein Wegfall weiterer Stellen in indirekten Bereichen wie der Verwaltung geht laut Nijland mit der Schließung der Fertigung nicht einher.

„Die Auslagerung der Fertigung ist alternativlos, wenn die Dalex zukunftsfähig sein will.“

Geschäftsführer Robert Nijland

Noch einmal betont der 55-Jährige, dass der Einschnitt für ihn – beziehungsweise die Max Valier Holding als alleiniger Gesellschafter – unumgänglich ist. „ Die Auslagerung der Fertigung ist alternativlos, wenn die Dalex zukunftsfähig sein will“, so Nijland. Auf die Frage nach möglichen Investitionen in die in der Pressemitteilung vom Mittwoch benannten künftigen Kernkompetenzen – Schweißtechnik, Engineering beziehungsweise Entwicklung von Schweiß-Anlagen und -Maschinen, Trafobau und Service – hält der Dalex-Chef sich bedeckt. „Voraussetzungen für Investitionen sind die Zukunftsfähigkeit und das Wachstumspotenzial der Dalex. Diese Voraussetzungen erst einmal zu schaffen, ist das Ziel. Nur so ist die Dalex überhaupt attraktiv für Investitionen“, lautet seine Aussage.

Auch drei Azubis verlieren ihre Ausbildungsstelle

Könnten möglicherweise weitere Bereiche verlagert werden und damit der gesamte Standort in der Siegstadt infrage gestellt werden? Das schließt Nijland auf Nachfrage aus: „Wissen bleibt unser Standort.“

Betroffen von der Entwicklung ist indes auch die Ausbildung von Nachwuchskräften in Wissen. Für drei Auszubildende kann es demnach bei Dalex nicht weitergehen. „Wir werden versuchen, gemeinsam mit der IHK für die betroffenen Personen zufriedenstellende Lösungen finden“, so der Geschäftsführer, der außerdem bestätigt, dass zum begonnenen Ausbildungsjahr die Zahl der Azubis bereits reduziert wurde.

Zu seiner eigenen Rolle betont der im Juli zum Geschäftsführer bestellte Robert Nijland, dass er sich nicht als Firmenlenker auf Zeit sieht, der lediglich einen Restrukturierungsauftrag abarbeitet. „Ich bin Organ der GmbH und bleibe das auch“, erklärt er und deutet damit ein langfristiges Engagement an. Für Dalex wäre das eine Neuerung: Laut Handelsregisterauszug war es der dritte Wechsel in der Unternehmensleitung seit Herbst 2023.

Wie steht es um die Dalex-Finanzen?

Die schwierige Marktlage, verbunden mit geringer Nachfrage und hohem Preisdruck, nennt Dalex als Grund für den Stellenabbau. Wie sich diese in Zahlen niederschlägt, lässt sich derzeit nicht ermitteln. Im Unternehmensregister sind keine Jahresabschlüsse der Dalex Automation & Welding hinterlegt. Geschäftsführer Robert Nijland erklärt dazu, er habe dem Wirtschaftsprüfer kürzlich die Freigabe für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 erteilt. Noch sei aber keine Publikation erfolgt. Wie es aktuell um die Liquidität des Unternehmens bestellt ist, will Nijland auf Nachfrage nicht kommentieren.