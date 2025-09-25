51 Jobs in Wissen fallen weg Dalex: Heute sind die Kündigungen verteilt worden 25.09.2025, 16:00 Uhr

i Der Betriebsrat der Dalex in Wissen meldete sich jetzt zu Wort. Dass die Produktion an einen externen Geschäftspartner vergeben werde, sei für den Betriebsrat bedauerlich und auch wenig überzeugend, allerdings im Rahmen der unternehmerischen Entscheidung der Geschäftsleitung auch nicht angreifbar. Sonja Roos

Über 50 Jobs fallen in Wissen durch die Schließung der Fertigung des Schweißmaschinenherstellers Dalex weg. Der Betriebsrat hatte hinter den Kulissen gekämpft, konnte jedoch aus rechtlichen Gründen nichts mehr erreichen für die betroffenen Kollegen.

Noch immer ist die Bestürzung im Wisserland groß, nachdem der Schweißmaschinenhersteller Dalex Ende August verkündet hatte, die Fertigung am Standort in Wissen zu schließen und sie zu einem internationalen Spezialisten für Auftragsfertigung zu verlagern.







Artikel teilen

Artikel teilen