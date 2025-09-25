Über 50 Jobs fallen in Wissen durch die Schließung der Fertigung des Schweißmaschinenherstellers Dalex weg. Der Betriebsrat hatte hinter den Kulissen gekämpft, konnte jedoch aus rechtlichen Gründen nichts mehr erreichen für die betroffenen Kollegen.
Noch immer ist die Bestürzung im Wisserland groß, nachdem der Schweißmaschinenhersteller Dalex Ende August verkündet hatte, die Fertigung am Standort in Wissen zu schließen und sie zu einem internationalen Spezialisten für Auftragsfertigung zu verlagern.