55 Einsatzkräfte vor Ort Dachstuhlbrand in Scheuerfeld hält Feuerwehr in Atem Daniel-D. Pirker 07.03.2026, 02:15 Uhr

i Das Haus in der Scheuerfelder Oststraße ist nach dem Brand unbewohnbar, so die Einschätzung der Feuerwehr. Daniel-D. Pirker

In Scheuerfeld ist in der Freitagnacht ein Wohnhaus durch einen Dachstuhlbrand unbewohnbar geworden. Die Feuerwehr kämpfte in enger Bebauung gegen das Feuer. Zwei Einsatzkräfte wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

55 Feuerwehrleute waren seit dem späten Freitagabend in Scheuerfeld im Einsatz, um einen Dachstuhlbrand zu löschen. Das wichtigste vorweg: Als der Brand ausbrach, befanden sich noch eine Frau mittleren Alters sowie zwei Hunde in dem Haus an der Oststraße, die zwischen der Schulstraße und Kupferkaute verläuft.







