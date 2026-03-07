In Scheuerfeld ist in der Freitagnacht ein Wohnhaus durch einen Dachstuhlbrand unbewohnbar geworden. Die Feuerwehr kämpfte in enger Bebauung gegen das Feuer. Zwei Einsatzkräfte wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt.
55 Feuerwehrleute waren seit dem späten Freitagabend in Scheuerfeld im Einsatz, um einen Dachstuhlbrand zu löschen. Das wichtigste vorweg: Als der Brand ausbrach, befanden sich noch eine Frau mittleren Alters sowie zwei Hunde in dem Haus an der Oststraße, die zwischen der Schulstraße und Kupferkaute verläuft.