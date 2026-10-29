Seit Jahren schon platzt die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisengrundschule in Hamm aus allen Nähten. Jetzt wird die Schule ausgebaut. Die Mitglieder des Bauausschusses der VG Hamm machten sich vor Ort ein Bild über die umfangreiche Maßnahme.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist gar nicht so leicht, sich vorzustellen, wie man bei einer Schule einfach das Dach anhebt und eine ganze Etage obendrauf baut. Das aber ist der Plan, weil die Grundschule Hamm seit geraumer Zeit aus allen Nähten platzt und dringend mehr Räume für die Kinder gebraucht werden.