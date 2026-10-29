Aus dem Bauausschuss der VG
Dach ab, Etage drauf: Hamms Grundschule wächst weiter
Beeindruckend, wie das Gebäude der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisengrundschule in Hamm angewachsen ist. Beim Ausbau wurde smart vorg
Beeindruckend, wie das Gebäude der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisengrundschule in Hamm angewachsen ist. Beim Ausbau wurde smart vorgegangen, das Dach wurde angehoben, darunter entsteht gerade eine komplette dritte Etage.
Sonja Roos

Seit Jahren schon platzt die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisengrundschule in Hamm aus allen Nähten. Jetzt wird die Schule ausgebaut. Die Mitglieder des Bauausschusses der VG Hamm machten sich vor Ort ein Bild über die umfangreiche Maßnahme.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist gar nicht so leicht, sich vorzustellen, wie man bei einer Schule einfach das Dach anhebt und eine ganze Etage obendrauf baut. Das aber ist der Plan, weil die Grundschule Hamm seit geraumer Zeit aus allen Nähten platzt und dringend mehr Räume für die Kinder gebraucht werden.
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