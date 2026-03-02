René Neuser ist Berufsmusiker und steht nun in Daaden am Dirigentenpult. Der 38-Jährige möchte den Spagat zwischen Tradition und Moderne bei den Auftritten meistern. Das nächste Konzert ist schon am 7. März.
Benjamin Blümchen und der Bundespräsident spielen im Leben von René Neuser eine Rolle. Mit seinem dreijährigen Sohn hört der 38-Jährige Hörspiele mit dem lustigen Elefanten und dem Bundespräsidenten hat der Musiker aus Montabaur schon vorgespielt – als Trompeter des Heeresmusikkorps Koblenz.