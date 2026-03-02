Profi gibt den Takt an Daadetaler Knappenkapelle hat einen neuen Dirigenten Claudia Geimer 02.03.2026, 18:00 Uhr

i René Neuser (links) ist der neue Dirigent der Daadetaler Knappenkapelle. Vorsitzender Julius Emil Mann heißt ihn willkommen. Am Samstag, 7. März, gibt der neue Leiter seinen Einstand. Geimer Claudia. Claudia Geimer

René Neuser ist Berufsmusiker und steht nun in Daaden am Dirigentenpult. Der 38-Jährige möchte den Spagat zwischen Tradition und Moderne bei den Auftritten meistern. Das nächste Konzert ist schon am 7. März.

Benjamin Blümchen und der Bundespräsident spielen im Leben von René Neuser eine Rolle. Mit seinem dreijährigen Sohn hört der 38-Jährige Hörspiele mit dem lustigen Elefanten und dem Bundespräsidenten hat der Musiker aus Montabaur schon vorgespielt – als Trompeter des Heeresmusikkorps Koblenz.







