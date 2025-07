Es gibt viele Schlagzeuger, die durch ihr Talent und ihre Kreativität das Publikum verblüffen. Ob durch technische Brillanz, innovative Ideen oder eine mitreißende Bühnenpräsenz, sie alle hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Wenn in der regionalen Musikszene vom Chef die Rede ist, weiß jeder sofort er gemeint ist. Marcus Rink, ein musikalisches Phänomen aus Niederdreisbach, dessen Leben so vielschichtig und facettenreich ist, wie die Melodien, die er spielt. Und genauso kennt das Publikum den 50-Jährigen, der für seine Vielseitigkeit und Virtuosität nicht nur am Schlagzeug, sondern auch an anderen Instrumenten bekannt ist. Immer wieder schafft er es im wahrsten Sinne des Wortes spielend, die Zuhörer mit der Kombination aus spielerischer Brillanz und Bühnenpräsenz zu begeistern, wenn er mit seinen Stöcken jongliert, die vor lauter Temperament auch mal durch die Gegend fliegen, so wie jüngst bei einem Konzert des Bollnbacher Musikvereins im Hüttenhaus in Herdorf.

Er spielt in verschiedenen Musikvereinen, doch seine musikalische Präsenz geht weit über das reine Spielen hinaus. Er ist zudem ein gefragter Dirigent, was ihm den respektvollen und liebevollen Spitznamen „Der Chef“ eingebracht hat. Wer Marcus kennt, der weiß seine offene, humorvolle Art und seine ansteckende positive Ausstrahlung zu schätzen. Sein unermüdliches ehrenamtliches Engagement und sein außergewöhnliches Talent wurden kürzlich ausgezeichnet mit der Goldenen Ehrennadel mit Diamanten für 30 Jahre Dirigententätigkeit und für 40 Jahre aktives Musizieren durch den Kreismusikverband Altenkirchen, eine Auszeichnung die nicht vielen zuteilwird und seine Verdienste um die Musik eindrucksvoll unterstreicht.

1985 begann seine Ausbildung auf dem Tenorhorn durch Rüdiger Bröhl aus Freusburg im Musikverein Dermbach. Er merkte allerdings schnell, dass dieses Instrument nicht seine Welt war. Rink träumte, davon Schlagzeug spielen zu können, und begann bereits ein Jahr später, 1986 bei Michael Strunk aus Daaden, seine Schlagzeugausbildung in den Bereichen der volkstümlichen Musik, Klassik Rock und Pop. Er bildete sich schließlich weiter in Jazz und Swing bei Michael Schmidt aus Katzwinkel. Das war dem umtriebigen Rink bei Weitem nicht genug: Dank seines musikalischen Mentors, dem Dirigenten Norbert Moog (Herdorf) erlernte er nicht nur die musikalische Theorie, sondern auch das praktische Dirigieren und war sieben Jahre lang Jungdirigent und Schlagzeugausbilder bei der Daadetaler Knappenkapelle. Er ist Mitbegründer des vereinseigenen Orchesters und des Chors von „Musical!Kultur“, war mit dem Verein dahinter auch etliche Male in Frankreich, in Irland und in der Türkei. Seit 2023 ist er nicht mehr nur noch Chef und die gute Seele des Vereins, sondern auch der Zweite Vorsitzende. Seine musikalische Vita ist endlos. Er ist Schlagzeugausbilder, Jugenddirigent, stellvertretender Dirigent des Bollnbacher Musikvereins, musikalischer Leiter der Obersteiger (ein „Ableger“ der Bollnbacher) und Dirigent des Musikvereins Kausen.

i Markus Rink in seinem Element: hinter beziehungsweit am Schlagzeug. Johannes Scheele

Seit nunmehr 25 Jahren ist er mit Ehefrau Claudia verheiratet, die beim Kennenlernen gestehen musste, mit Musik nicht viel am Hut zu haben. Das ging natürlich überhaupt nicht! Der musikbegeisterte Marcus schenkte ihr eine Klarinette und siehe da- sie brachte es tatsächlich fertig sich in Eigenregie damit vertraut zu machen und spielt heute gemeinsam mit ihrem Gatten im Kausener Musikverein nicht nur Klarinette, sondern auch Saxophon.

Doch das Leben des gebürtigen Dernbachers Marcus Rink war nicht immer einfach. Wie in jeder großen Sinfonie gab es auch in seinem Leben Höhen und Tiefen, Dur und Moll. Im Juni 2007 erlitt er ein schweres Schädel-Hirn-Trauma durch einen Verkehrsunfall, lag drei Wochen im Koma. Er musste wieder laufen und sprechen lernen. „Was mich wieder auf die Beine gebracht hat, das waren die ganzen Genesungswünsche von meinen Schülern. Die schrieben mir Karten, besuchten mich, munterten mich auf:“ Markus, wir wollen doch wieder Schlagzeug spielen, du musst wiederkommen“!

Musik half Ring nach gesundheitlichem Tiefschlag

„Das war eine schwierige Zeit. Die Musik war meine Konstante und die Quelle zu kämpfen, weiterzumachen, sie ist mein Anker, meine Therapie und meine größte Leidenschaft“, so Rink. „Ich liebe es, andere zu begeistern, den Schülern etwas beizubringen“. Ein Beispiel dafür ist Lorenz Klein aus Herdorf, der im Alter von sechs Jahren bei Rink seine Ausbildung zum Schlagzeuger begann und heute an der Universität in Gießen selbst Schüler darin unterrichtet. Die Koordination, die er beim Schlagzeug spielen brauche, die habe geholfen – dadurch sei es ihm schneller besser gegangen, was auch die Meinung der Ärzte sei, wenngleich er auch ab und an mit Spasmen zu kämpfen hat als Folge der schweren Verletzung.

Dass er zum 50. Geburtstag vor einigen Tagen von den Musikerkollegen eine Karte mit der Aufschrift „Du bist nicht nur der Hammer, du bist die ganze Werkzeugkiste“ bekam, das sagt eigentlich alles. „Der Chef“ ist nicht nur ein Musiker, sondern vor allem ein Mentor und ein Freund.

In unserem Video sieht man Marcus Rink in Aktion unter https://ku-rz.de/schlagzeug