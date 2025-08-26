Andrea Heuser aus Daaden hatte ihren großen Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“. Gemeinsam mit ihrer Tochter und der Hündin Mila stellte sie ihre ausbruchssichere und verwicklungsfreie Erweiterung für Hundegeschirre ,,dogs-guard“ vor.

Daaden. Mit aufgeregter Stimme und den Worten „endlich“ begann Andrea Heuser ihren großen Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“, der um kurz vor 21.30 Uhr ausgestrahlt wurde. Gemeinsam mit ihrer Tochter stellte sie ihre ausbruchssichere und verwicklungsfreie Erweiterung für Hundegeschirre ,,dogs-guard“ vor.

In ihrem Pitch erklärte die Frau aus Daaden, dass sie und Jurorin Judith Williams etwas gemeinsam hätten, da beide bereits seit der allerersten Folge der Sendung dabei seien. Ihr Traum sei es nun, gemeinsam mit einem der Löwen das Leben von Hundebesitzern positiv zu verändern.

Zunächst Interesse gezeigt

Zur Präsentation ihrer Erfindung brachten sie Hündin Mila mit, da Familienhund Nano, der die Inspiration für das Leinenführungssystem war, ein Angsthund ist und für solch einen großen Auftritt vor so vielen Menschen zu aufgeregt wäre. Diese Ängstlichkeit führte bei Nano dazu, dass er sich aus seinem alten Geschirr befreite und auch die Leine ständig verrutschte. Mit ihrer Erfindung hoffe Heuser, diese Probleme nun nicht nur für sich gelöst zu haben und Unterstützung zu erhalten.

Die Löwen waren sichtbar interessiert und kamen sogar nach vorne, um sich ,,dogs-guard“ genauer anzusehen. „Es ist wirklich mutig, so viel Geld zu investieren“, erklärte die mögliche Investorin Janna Enstahler. Trotz viel Anerkennung für ihren Mut und ihre Begeisterung gab es am Ende keinen Deal für die Mutter und ihre Tochter. Für die Löwen sei das Risiko zu hoch, da ihnen überzeugende Zahlen fehlten. Judith Williams etwa erklärte, dass Heuser erst aufzeigen müsse, dass ein Markt dafür vorhanden sei.

„Manchmal ist es scheiße, hier zu sitzen.“

Investor Ralf Dümmel zeigte sich hin- und hergerissen.

Löwe Carsten Maschmeyer erklärte, dass er zwar gerne helfen würde, sein Team aber nicht für diese Branche ausgestattet wäre. Auch Enstahler erklärte, dass sie als Investorin sehr schnell wachsende Umsatzzahlen sehen wolle und sie deshalb nicht die richtige Partnerin für Heuser sei. Investor Ralf Dümmel zeigte sich hin- und hergerissen: „Manchmal ist es scheiße, hier zu sitzen.“ Er schätzte ihren Mut, alles auf eine Zahl gesetzt zu haben, doch auch er entschied am Ende: ,,Ich bin leider raus.“ Einig waren sich die Löwen jedoch, dass die Gründerin aus Daaden erst einmal auf die Online-Vermarktung ihres Produkts setzen müsse.

Ihre patentierte Innovation ,,dogs-guard“ gibt es bereits in sieben Größen in drei Preisstufen ab 69,95 Euro. Ihre Verkäufe seien jedoch bislang kaum nennenswert, da es Heuser vor allem darum ging, das Produkt mit Unterstützung der Löwen überhaupt erst auf dem Markt zu etablieren.

Aufgeben kommt nicht infrage

Die Enttäuschung war für Heuser und ihre Tochter besonders groß, doch Aufgeben komme für sie nicht infrage, erklärte sie in der Sendung. Auch ihre Tochter sprach ihr Mut zu. Für die beiden Frauen aus Daaden war es zwar kein Deal, aber ein wichtiger Schritt, um Aufmerksamkeit für ihr Herzensprojekt zu gewinnen.