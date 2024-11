Hoffnung schenken Daadener unterstützen Mitchristen in Moldau Claudia Geimer 25.11.2024, 06:00 Uhr

i Die Daadener wurden beim Besuch der Schule in Jaro gastfreundlich von der Bürgermeisterin (links) sowie mit Brot und Salz empfangen. Claudia Roth

Christliche Nächstenliebe ist ihr stärkster Antrieb: Zum bereits sechsten Mal hat eine Gruppe aus der evangelischen freien Gemeinde Daaden die Partnergemeinde Bulăiești in der Republik Moldau besucht, um in vielfältiger Weise zu helfen.

„Anderen Menschen Hoffnung schenken“ – das treibt evangelische Christen aus Daaden an, unermüdlich ihrer Partnergemeinde Bulăiești in der Republik Moldau unter die Arme zu greifen. Aktuell war eine Gruppe aus elf Mitgliedern der Kirchengemeinde erneut – zum sechsten Male - in dem kleinen Dorf mit seinen rund 1300 Einwohnern vor Ort, um eine Woche verschiedene Projekte durchzuführen und auch Gottesdienste mit den Menschen zu feiern.

