. Ingo Hunz braucht nicht lange zu überlegen, warum er sich freut, dass Musical!Kulur Daaden „Ghost – Nachricht von Sam“, auf die Bühne bringen wird. „Es geht um das Leben, die Liebe und den Tod. Es ist ein begeisterndes Stück, das auch Hoffnung vermittelt“, sagt der musikalische Leiter, während er das E-Piano für das Casting im Bürgerhaus in Daaden aufbaut.

60 Bewerber haben sich angemeldet, um eine der größeren Rollen zu ergattern. Regisseur Matthias Marschang-Neuroth, der Vorsitzende Nick Brombach und die künstlerische Leiterin Sarah Wolf, gehören ebenfalls zur Jury. Sie suchen an zwei Tagen Darsteller für die Rollen der beiden Hauptprotagonisten Sam und Molly, für das Medium Oda Mae Brown und ihre Freundinnen, für Sams Freund Carl sowie die Geister aus der Klinik und der U-Bahn. „Ein Stück muss für jedes Ressort attraktiv sein“, sagt Wolf.

i Die Jury war zufrieden mit dem Casting im Bürgerhaus in Daaden. Allerdings wird für die Hauptfigur "Sam" weiter gesucht. Claudia Geimer

Das Tanzensemble von Musical!Kultur wird als Geister, Showgirls und Büroangestellte auf der Bühne zu erleben sein. Die Aufführungen im Apollo Theater in Siegen sind für Oktober 2026 geplant, die Proben beginnen am 24. Mai dieses Jahres. Das Casting ist der Auftakt – und ein gelungener, wie Emma Dreisbach, Leiterin Marketing, später mitteilt. Obwohl: Es wird ein weiteres Casting geben, denn für Sam, den charmanten „Helden“ der Geschichte, konnte kein Darsteller gefunden werden. Allerding ist so ein „Nach-Casting“ nicht ungewöhnlich und so fällt das Fazit positiv aus. „Es war ein erfolgreiches und aufregendes Wochenende, das Teilnehmer wie Team begeisterte“, berichtet Dreisbach.

In einer Atmosphäre voll positiver Stimmung und gegenseitiger Unterstützung hätten die Bewerber mit Gesang, Schauspiel und Persönlichkeit überzeugt. Der Verein, so Dreisbach, sei stolz auf den Zusammenhalt, der zwischen alten und neuen Mitgliedern spürbar war. „Die Entscheidung fiel der Jury nicht leicht“, ergänzt die Marketingleiterin, die selbst Bühnenerfahrung, zuletzt aus „Sister Act“, hat. „Schlussendlich konnten alle Frauenrollen erfolgreich besetzt werden“, freut sich Dreisbach.

Ausstrahlung, Sprechen und Singen: Die Jury schaute wohlwollend kritisch auf jeden Kandidaten.

Nun fahndet der Verein nach einem geeigneten Darsteller für „Sam“. Aus Sicht der Jury sollte der Kandidat über eine starke Gesangsstimme und natürlich auch Schauspieltalent verfügen. Dabei legen die Verantwortlichen darauf, dass der Darsteller als Sam „romantische und dramatische Szenen glaubhaft verkörpern kann.“ Ob jemand auch das entsprechende tänzerische Gefühl hat, darauf achtet Tanzleiterin Linda Noll, die beim Casting die Bewerber unter die Lupe nahm. „Ich achte darauf, wie sie sich bewegen“, erzählt sie.

In einer kurzen Ansprache begrüßte Brombach die Bewerber im Aufwärmraum, wo auch reichlich Verpflegung – Kaffee, Kuchen, Obst und Süßigkeiten – auf die jungen Leute wartete, die sich mit leichten Gesangs- und Sprechübungen vorbereiteten, auch um die verständliche Nervosität im Griff zu halten. Für die Männer geht der Nervenkitzel weiter.

Der Termin für das „Nach-Casting“ ist in Kürze im Internet auf der Seite www.ghost.de zu finden.