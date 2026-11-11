Verkaufsoffener Sonntag
Daaden, Kirchen, Wissen: So fällt die Bilanz aus
Riesengroßer Andrang schon kurz nach der Eröffnung des Martinmarktes in Daaden.
Riesengroßer Andrang schon kurz nach der Eröffnung des Martinmarktes in Daaden.
Gaby Wertebach

Gleich drei Feste in drei Städten sind mit einem verkaufsoffenen Sonntag zusammengefallen. Die Martinsmärkte in Wissen und Daaden sowie das Stadtfest in Kirchen. Unsere Zeitung hat nachgefragt, wie es gelaufen ist.

Lesezeit 1 Minute
Wer am vergangenen Sonntag durch Wissen, Daaden und Kirchen gegangen ist, hatte gleich mehrere Angebote. Neben Martinsmärkten in Wissen und Daaden lockte die Stadt Kirchen mit ihrem Stadtfest. Und an allen drei Orten gab es zusätzliche Angebote: Neben den Festen konnten die Geschäfte ihre Türen öffnen.
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