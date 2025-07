Daaden hat jetzt seinen eigenen Solarpark. Auf einer Fläche von gut 3,6 Hektar wird mit mehr als 11.000 Solarpanels nun grüner Strom erzeugt. Was den Investor überzeugt hat, gerade in Daaden zu investieren, hat er uns im Gespräch verraten.

Jahrelang ist im Daadener Stadtrat für ihn gekämpft worden: der Solarpark auf dem Silberberg. Nun ist er da und produziert sogar seit einigen Monaten schon Strom. Knapp vier Millionen Euro hat Reinhard Lampe, der bei diesem Projekt Investor, Bauleitplaner, Projektentwickler, Bauleiter und Betreiber in Personalunion ist, dafür investiert.

Von der Stadt Daaden aus ist der Solarpark fast nicht zu sehen, nur von der Hermann-Gmeiner-Schule kann man die Rückseite der Solarpanels erkennen. Dabei ist der Solarpark von beachtlicher Größe. Das Grundstück selbst, das Lampe für den Bau des Sonnenkraftwerks gekauft hat, misst eine Größe von 7,3 Hektar. 3,6 Hektar davon sind mit beachtlichen 11.340 Modulen bebaut. Unter idealen Bedingungen soll die Anlage eine Nennleistung von sieben Megawatt peak erreichen. Und das jedes Jahr. Und diese Angaben könnten sogar noch übertroffen werden. Denn seit Februar ist der Solarpark fertig und erzeugt Strom. „Kalkuliert wurde mit sieben Millionen, aber es werden eher bis zu acht Millionen Megawatt peak sein“, sagt Investor Lampe. „Mit dieser Strommenge könnten wir ganz Daaden versorgen“, sagt Andrea Ebener, Fachbereichsleiterin Bauen und Umwelt.

Der Investor ist schon lange in einer Solarbranche tätig

Investor Reinhard Lampe, der schon seit mehr als 20 Jahren in der Solarbranche tätig ist, kommt nicht aus der Region. Er kommt aus dem hessischen Friedrichsdorf. Dass Lampe dazu gekommen ist, in Daaden einen großen Solarpark zu errichten, hat seinen Anfang Ende 2018 genommen. Damals hat das Land Rheinland-Pfalz eine Freiflächenöffnungsverordnung für Photovoltaik erlassen. Damit sollte Photovoltaikanlagen auch auf Acker- und Grünflächen ermöglicht werden.

Vor allem drei Punkte waren Lampe bei der Suche nach der geeigneten Fläche wichtig: „Es sollte ein großes zusammenhängendes Grundstück sein, in der Nähe sollte sich ein Umspannwerk befinden, und es soll eine Grünlandfläche sein“, sagt der Investor. Alle drei Punkte sind in Daaden gegeben. Die Fläche, die früher landwirtschaftlich genutzt wurde, gehört damals einer Privatperson, die diese dann im Internet inseriert hat. Ende 2018 wurde Lampe darauf aufmerksam.

Gesamter Stadtrat ist von Anfang an immer für den Solarpark gewesen

Um den Solarpark zu verwirklichen, musste auch die Stadt Daaden aktiv werden. Da es sich um landwirtschaftliche Fläche handelte, musste ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der den Bau des Solarparks überhaupt erst ermöglicht. In der Zeit zwischen 2019 und 2023 hat der Stadtrat das Thema Solarpark am Silberberg immer wieder beraten. Als der Satzungsbeschluss dann im Rat gefällt wurde, konnte jeder Bürger ein Jahr lang mit einer Normenkontrollklage noch gegen das Projekt vorgehen. Davon machte ein Bürger Gebrauch. Doch das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hatte entschieden, die Klage nicht zuzulassen.

i So sieht der Solarpark auf dem Silberberg aus. Thomas Leurs

Von August 2024 bis Februar 2025 wurden dann die Solarpanels auf den Berg gebracht und aufgestellt. Dass Lampe gerade im ländlichen Raum aktiv wird, erklärt er so: „Die Energiewende gelingt nur, wenn sie dezentral ist.“ Man könne nicht nur Photovoltaikanlagen in Bayern und Windräder in der Nordsee bauen. Schließlich müsste der Strom noch zu den Abnehmern gebracht werden. Und das ist am besten vor Ort.

„Man müsste 328.000 Buchen pflanzen, um die Menge an CO2 zu binden, die mit der Solaranlage in Daaden jährlich eingespart wird.“

Investor Reinhard Lampe

Der Strom, den die Solaranlage auf dem Silberberg erzeugt, geht aber nicht direkt an die Daadener, sondern wird ins Netz eingespeist. Der Stadt Daaden kommt der Solarpark trotzdem zugute, wie Stadtbürgermeister Walter Strunk erklärt: „Er hat mehrere Vorteile. Es fließt Gewerbesteuer nach Daaden und die Stadt ist an den Umsätzen beteiligt.“ Auch wegen des Klimawandels sei die Solaranlage von großer Bedeutung. „Dem Stadtrat ist das auch immer wichtig gewesen. Das wurde immer einstimmig entschieden“, so Strunk. Wie sehr dieser Solarpark der Natur helfen kann, rechnet Lampe vor: „Man müsste 328.000 Buchen pflanzen, um die Menge an CO2 zu binden, die mit der Solaranlage in Daaden jährlich eingespart wird.“ Die Daadener werden ihren Solarpark noch lange haben. Für mindestens 30 Jahre soll er dort stehen und grünen Strom erzeugen.