Konzert in Altenkirchen @coustics verzaubern Zuhörer mit Weihnachtsprogramm 16.12.2024, 18:00 Uhr

i Die Band @coustics spielten an zwei Tagen in der Altenkirchener Konzertkirche, der Christuskirche. Sonja Roos

Wenn es kaum jemanden mehr auf dem Platz hält, wenn eine ganze Kirche voller Erwachsener wie Kinder mit Ballons spielen und wenn Musik Momente und Menschen eint, dann hat man vermutlich gerade das Weihnachtskonzert der @coustics erlebt.

. Festlich geschmückt ist die Christuskirche, die an diesem Abend zur Konzertkirche werden wird. Dort, wo sonst der Altar zu sehen ist, steht ein großer Scherenschnitt. Vier Köpfe, vier Musiker, die an diesem Samstag ihr bereits zweites Konzert in der Kreisstadt geben - und beide Tage sind so gut wie ausverkauft.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen