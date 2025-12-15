@coustics präsentierten sich in bester Form

Die vier Musiker von @coustics taten in der Altenkirchener Christuskirche auf und entführten mit ihren mitreißenden Rhythmen die rund dreihundert begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer in eine andere Welt.
Sie schafften es mit Leichtigkeit, am Freitagabend in der Christuskirche in Altenkirchen eine verträumte, emotionale und fantasievolle – zudem wie es Musiker Bernd Gudernatsch ausdrückte „konzertante“ – Atmosphäre zu schaffen. Die vier Musiker von@coustics entführten mit ihren mitreißenden Rhythmen die rund dreihundert begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer in eine andere Welt.