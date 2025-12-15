Konzert in Altenkirchen @coustics präsentierten sich in bester Form Gaby Wertebach 15.12.2025, 10:00 Uhr

i @coustics - eine tolle Band die immer wieder ihre Fans begeistert. Gaby Wertebach

Die vier Musiker von @coustics taten in der Altenkirchener Christuskirche auf und entführten mit ihren mitreißenden Rhythmen die rund dreihundert begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer in eine andere Welt.

Sie schafften es mit Leichtigkeit, am Freitagabend in der Christuskirche in Altenkirchen eine verträumte, emotionale und fantasievolle – zudem wie es Musiker Bernd Gudernatsch ausdrückte „konzertante“ – Atmosphäre zu schaffen. Die vier Musiker von@coustics entführten mit ihren mitreißenden Rhythmen die rund dreihundert begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer in eine andere Welt.







Artikel teilen

Artikel teilen