Rewe-Petz Betzdorf an B62 Countdown läuft: Das erwartet Kunden nach Renovierung Daniel-D. Pirker 30.09.2026, 22:00 Uhr

i Präsentierten die Neuerungen, die Kunden demnächst im modernisierten Rewe-Petz-Markt an der B62 in Betzdorf erwartet (von rechts): Baustellen-Leiter Marvin Gerlach, Sprecherin des Familienunternehmens Petz Rewe (Familie Sanktjohanser) Marina Uhrig und Michael Mohr vom Neuwieder Architektenbüro "Juhr Klein Lörsch". Daniel-D. Pirker

Vieles ist neu und wirkt doch vertraut. Der Rewe-Petz-Markt zwischen Betzdorf und Kirchen wurde einer Frischzellenkur unterzogen. Was sich für die Kunden ändert, wird bei einer Begehung der fast fertigen Baustelle greifbar.

Rege Geschäftigkeit herrscht derzeit im und am Rewe-Petz-Markt an der B62. An der Hauptverkehrsader zwischen Betzdorf und Kirchen steht die Filiale kurz vor der Wiedereröffnung. Noch wuseln zwischen den neuen Verkaufsregalen, ausgetauschten und erweiterten Kühltheken zahlreiche Handwerker und Mitarbeiter herum, die die Berge an Konserven, Verpackungen und anderen Waren, für die kein zeitnahes Mindesthaltbarkeitsdatum gilt, einräumen.







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