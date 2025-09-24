Urlauber erleben Reiseärger Costa-Reederei will Pannenbus-Tour nicht kommentieren 24.09.2025, 17:00 Uhr

i Die 45-köpfige Urlaubergruppe erreichte das Mittelmeerkreuzfahrtschiff „Costa Favolosa“ nach einer 27-stündigen Busfahrt in Barcelona. Ursprünglich sollte das Schiff bereits in Genua erreicht werden. Bernd Kuller

Nach dem Ärger einer 45-köpfigen Urlaubergruppe bei der Anreise per Bus mit dem Anbieter Seereisedienst Elbflorenz aus Duisburg zum Mittelmeerkreuzfahrtschiff „Costa Favolosa“ äußert sich nun auf Anfrage unserer Zeitung die Reederei.

Eine geplante Mittelmeerkreuzfahrtreise wurde für eine 45-köpfige Urlaubergruppe bei der Anreise zum Schiff zum Pannentrip mit dem Bus. Mehrere Betroffene hatten sich an unsere Zeitung gewandt und über eine 27-stündige Busanreise berichtet, nach dem der ursprüngliche Bus im Gotthard-Tunnel Probleme bekam und mit Kühlmittelverlust liegen blieb, als er von Weil am Rhein gestartet war.







