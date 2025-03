Als Peter Enders am 26. Mai 2019 zum Landrat gewählt wurde, konnten der Mediziner wie auch die Bürger im Kreis Altenkirchen nicht ahnen, dass schon ein Jahr später ein Virus ihr Leben und ihre Arbeit dominieren wird. Corona beherrschte im Frühling 2020 längst die Schlagzeilen. Bund und Länder hatten den ersten Lockdown am 16. März beschlossen, wenige Tage später, am 22. März, wurden die Maßnahmen noch verschärft. Erst Anfang Mai 2020 wurden die Vorgaben wieder gelockert. Ein bundesweiter Lockdown sollte folgen, neben regionalen Maßnahmen gab es noch eine „Light-Variante“ ab dem November 2020. Dazwischen: das Warten auf Lockerungen, politische Vorgaben, Tests und vor allem Impfstoffe.

So verwundert es nicht, dass Landrat Enders den Betrieb des Landesimpfzentrums in Wissen als eine seiner prägenden Erinnerungen „an diese Zeit“ nennt. Die Einrichtung sei schnell realisiert und reibungslos in Betrieb genommen worden. „Dabei haben viele Räder ineinandergegriffen“, so der Landrat. Die heimischen Arztpraxen, die Enormes geleistet hätten, seien nicht zusätzlich belastet worden, indem eine Reihe an Medizinern im Ruhestand für den Dienst gewonnen werden konnten.

i Landrat Peter Enders im Januar 2021 bei einem Vor-Ort-Termin im Wissener Impfzentrum. Die Einrichtung war erst eine Woche zuvor in Betrieb genommen worden. Michael Fenstermacher

Enders selbst half ebenfalls beim Verabreichen der Impfstoffe in Wissen aus. Wie für viele andere Menschen habe die Pandemie auch seinen Arbeitsalltag dominiert. Man möchte hinzufügen: Der Landrat und die Verwaltung waren in besonderem Maße gefordert. Er selbst weist darauf hin, dass die Kreise mit ihren Gesundheitsämtern bei vielen Maßnahmen in der Pandemiebekämpfung an vorderster Front standen. Bei der so wichtigen Erfassung von Infektionsfällen waren sie die erste Anlaufstelle. Auf Grundlage der gesamten Infektionen in einem Gebiet konnten auch zusätzliche Einschränkungen verhängt werden.

Positiv ist dem Landrat in Erinnerung geblieben, dass das Infektionsgeschehen im Kreis Altenkirchen keine allzu großen Ausreißer aufgewiesen habe, doch fügt er an: „Aber mir ist zum Beispiel die Aufregung in Folge eines Ausbruchs anlässlich einer großen Hochzeit hier in Altenkirchen in Erinnerung.“

„Natürlich mussten alle staatlichen Ebenen erkennen, dass sie auf einen solchen weltweiten Ernstfall nicht ausreichend vorbereitet waren.“

Landrat Peter Enders

Doch was lief von staatlicher Ebene aus nicht gut während der Pandemie? Enders gibt zu bedenken, dass sich hier Probleme nicht spezifisch auf die Kreise herunterbrechen lassen. „Aber natürlich mussten alle staatlichen Ebenen erkennen, dass sie auf einen solchen weltweiten Ernstfall nicht ausreichend vorbereitet waren. Deshalb musste zunächst viel improvisiert werden.“

Ist der Kreis nach diesen Erfahrungen auf eine Pandemie vorbereitet? Eine pauschale Vorbereitung auf einen erneuten Ausbruch könne es nicht geben, ist sich Enders sicher. Zunächst sei jede Pandemie und deren Bewältigung abhängig vom Erreger und dessen Besonderheiten: Übertragungswege, Inkubationszeit und empfängliche Personengruppen. Allerdings: „Sollte ein ähnliches Ereignis eintreten, ist es zweifellos so, dass wir alle als Gesellschaft aufgrund der Erfahrungen mit Corona sensibler für notwendige Maßnahmen sein dürften.“

Enders: „Handfeste Verbesserungen“ als Antwort auf die Pandemie

Gleichzeitig führt Enders „ganz handfeste Verbesserungen“ auf. So habe etwa der Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst – auch wenn er 2026 auslaufe – personelle Verbesserungen gebracht. Auch im Bereich Digitalisierung, Hardware-Ausstattung und Vernetzung sowie Lagerung von Material sei man erheblich weiter. Zudem habe Rheinland-Pfalz mittlerweile ein Abwassermonitoring zur frühen Erkennung von Viruslasten eingeführt. Pandemiepläne der kommunalen Gesundheitseinrichtungen habe es bereits vor Corona gegeben. Sie würden regelmäßig aktualisiert und nun auch für Pflegeeinrichtungen gefordert.

„Jüngere, die für Ältere das Einkaufen übernommen haben, Initiativen und Privatpersonen, die Masken genäht haben, und so weiter.“

Landrat Enders über die der Corona-Anfangszeit, in der es eine Welle der Hilfsbereitschaft gegeben habe.

Doch das Virus hat auch Spuren im gesellschaftlichen Gefüge hinterlassen. Während Corona sei die Bevölkerung sehr umsichtig mit der Pandemie umgegangen, so die Sicht des Landrats. Er betont auch, dass es gerade in der Anfangszeit eine große Welle der Hilfsbereitschaft gegeben habe. „Jüngere, die für Ältere das Einkaufen übernommen haben, Initiativen und Privatpersonen, die Masken genäht haben, und so weiter.“ Manches davon habe sich glücklicherweise verstetigt.

Doch Enders schränkt ein: „Auf der anderen Seite hat die Pandemie aus meiner Sicht aber auch die Individualisierung der Gesellschaft beschleunigt, die Vereinsarbeit hat vielerorts gelitten, die Bereitschaft zum Ehrenamt geht zurück.“ Diese Entwicklung führt der Landrat allerdings nicht ausschließlich auf Corona zurück. Und: „Was wir auch als Verwaltung seitdem feststellen, ist ein zunehmend aggressiver Ton vieler Menschen gegenüber Staat und Verwaltung, vor allem in den sogenannten Sozialen Medien.“