Comedian Stefan Reusch und „Schräglage“ retten das Jahr

Zum Jahresbeginn wird in Wissen heitere Kost serviert. Tiefschwarzer Humor, Süffisanz und sanfter Spott sind die Zutaten, die zum Gelingen des Abends gut gemischt wurden.
Pünktlich zum Jahresbeginn war es am Samstagabend wieder soweit: Einmal mehr nahm sich der SWR3-Comedian Stefan Reusch im Wissener Kulturwerk gemeinsam mit der Band Schräglage das vergangene Jahr vor. „Ich rette euch, kein Problem“, sagte Reusch unter dem Lachen der Gäste, die an Bistrotischen in stilvoller Atmosphäre so manche schwer verdauliche Kost in einer Weise serviert bekamen, die für viel Heiterkeit sorgte.