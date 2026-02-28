Wilhelmstraße in Betzdorf Colin zeigt, was Inklusion leisten kann Thomas Leurs 28.02.2026, 10:00 Uhr

i Colin (Mitte) arbeitet seit Anfang des Jahres fest angestellt im Fitnesstudio Altas-Sport und unterstützt damit das Team von Inhaber Heiko Morgenschweis (links) und Sebastian Lampel. Thomas Leurs

Colin hat das Downsyndrom und arbeitet fest angestellt im Fitnessstudio Atlas-Sport in Betzdorf. Er zeigt, dass Menschen mit Beeinträchtigung mehr können, als in der Werkstatt zu arbeiten. Seine Mutter will Mut machen, neue Wege zu gehen.

Colin ist glücklich an seinem Arbeitsplatz. Das merkt man ihm direkt an. Seit Anfang des Jahres arbeitet er fest angestellt im Fitnessstudio Atlas-Sport in der Schützenstraße, das auch einen weiteren Eingang von der Wilhelmstraße hat. Auch seine Mutter Anke Weber-Klein ist stolz auf den heute 21-Jährigen.







