Colin hat das Downsyndrom und arbeitet fest angestellt im Fitnessstudio Atlas-Sport in Betzdorf. Er zeigt, dass Menschen mit Beeinträchtigung mehr können, als in der Werkstatt zu arbeiten. Seine Mutter will Mut machen, neue Wege zu gehen.
Lesezeit 3 Minuten
Colin ist glücklich an seinem Arbeitsplatz. Das merkt man ihm direkt an. Seit Anfang des Jahres arbeitet er fest angestellt im Fitnessstudio Atlas-Sport in der Schützenstraße, das auch einen weiteren Eingang von der Wilhelmstraße hat. Auch seine Mutter Anke Weber-Klein ist stolz auf den heute 21-Jährigen.