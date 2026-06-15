Neue Konzepte sollen mehr Frequenz in die Innenstadt von Altenkirchen bringen. So wird schon laut Citymanagerin Anna Laux mit den verschiedenen Akteuren an neuen Ideen für die Weihnachtszeit gefeilt. Auch ein neuer Workshop ist geplant.
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Stillstand gibt es für Citymanagerin Anna Laux in der Kreisstadt Altenkirchen nicht, es gibt immer etwas zu tun. „Gemeinsam mit Akteuren vor Ort arbeiten wir kontinuierlich daran, Altenkirchen noch lebendiger und attraktiver zu gestalten“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung.