Nach Kritik von Einzelhändlern Citymanagerin Laux: Kommunikation soll gestärkt werden Annika Stock 04.08.2026, 09:00 Uhr

i Blick in die Wilhelmstraße. Zuletzt gab es hier Kritik von einigen Händlern bezüglich der Kommunikation und Präsenz von Citymanagerin Anna Laux. Annika Stock

Nach Kritik von Händlern aus der Fußgängerzone in Altenkirchen äußert sich nun auf Nachfrage Altenkirchens Citymanagerin Anna Laux zur Situation in der Innenstadt, geplante Schritte und zum Tadel an der „fehlenden Präsenz und Kommunikation.“

Die Innenstädte und der Einzelhandel sind im Wandel. Auch in der Kreisstadt Altenkirchen macht sich die Situation zunehmend bemerkbar. Unsere Reporterin hat mit ein paar Einzelhändlern und Dienstleistern zur Situation in der Wilhelmstraße gesprochen. Hierbei wurde von Cordia Heck und Petra Schwarzbach vom Modehaus Koch sowie von Ulrike Kroppach (Weingut) Kritik an der Stadt und am Citymanagement geübt.







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