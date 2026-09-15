Aufgabenheft ist prall gefüllt Citymanagerin Jacqueline Deckers hat in Wissen viel vor Elmar Hering 15.09.2026, 16:43 Uhr

i Viel Fachwissen in Sachen Touristik und Citymanagement vereinen (von links) Matthias Weber, Jacqueline Deckers, Ulrich Noß und Bürgermeister Berno Neuhoff. Elmar Hering

Mehr als 2100 Kleinstädte gibt es in Deutschland (5000 bis 20.000 Einwohner). Viele davon setzen auf Citymanagement, um den Umbrüchen zu begegnen, denen vor allem die Innenstädte ausgesetzt sind. In Wissen stellt sich eine neue Kraft dieser Aufgabe.

Jacqueline Deckers ist die neue Citymanagerin von Wissen. Sie folgt damit auf Ulrich Noß (66), der zum Jahresende in den verdienten Ruhestand gehen wird. Anders als ihr Vorgänger ist die 32-Jährige allerdings in Vollzeit angestellt, dafür sorgt eine grundlegende Erweiterung des Stellenprofils.







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