Die 41-jährige Alsdorferin ist seit 1. April Jugendleiterin der evangelischen Kirchengemeinde Kirchen-Freusburg und hat den Jugendtreff in Kirchen wieder eröffnet. Christine Michalek sprach mit uns über den Neustart und erste Projektideen.
Lesezeit 3 Minuten
Einen Platz für Jugendliche schaffen, an dem man locker sich treffen, chillen und Gemeinschaft erleben kann, das ist Christine Michalek ein Anliegen. Die 41-Jährige ist seit dem 1. April 2026 die neue Jugendleiterin in der evangelischen Kirchengemeinde Kirchen-Freusburg.