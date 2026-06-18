Neuerungen bei Kirchengemeinde
Christine Michalek ist neue Jugendleiterin in Kirchen
Christine Michalek (41, vorn) ist die neue Jugendleiterin der evangelischen Kirchengemeinde Kirchen-Freusburg. Seit Ende Mai 202
Christine Michalek (41, vorn) ist die neue Jugendleiterin der evangelischen Kirchengemeinde Kirchen-Freusburg. Seit Ende Mai 2026 ist der Jugendtreff in den Kellerräumen der Gemeinde wieder geöffnet.
Annika Stock

Die 41-jährige Alsdorferin ist seit 1. April Jugendleiterin der evangelischen Kirchengemeinde Kirchen-Freusburg und hat den Jugendtreff in Kirchen wieder eröffnet. Christine Michalek sprach mit uns über den Neustart und erste Projektideen.

Lesezeit 3 Minuten
Einen Platz für Jugendliche schaffen, an dem man locker sich treffen, chillen und Gemeinschaft erleben kann, das ist Christine Michalek ein Anliegen. Die 41-Jährige ist seit dem 1. April 2026 die neue Jugendleiterin in der evangelischen Kirchengemeinde Kirchen-Freusburg.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren