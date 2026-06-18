Neuerungen bei Kirchengemeinde Christine Michalek ist neue Jugendleiterin in Kirchen Annika Stock 18.06.2026, 16:00 Uhr

i Christine Michalek (41, vorn) ist die neue Jugendleiterin der evangelischen Kirchengemeinde Kirchen-Freusburg. Seit Ende Mai 2026 ist der Jugendtreff in den Kellerräumen der Gemeinde wieder geöffnet. Annika Stock

Die 41-jährige Alsdorferin ist seit 1. April Jugendleiterin der evangelischen Kirchengemeinde Kirchen-Freusburg und hat den Jugendtreff in Kirchen wieder eröffnet. Christine Michalek sprach mit uns über den Neustart und erste Projektideen.

Einen Platz für Jugendliche schaffen, an dem man locker sich treffen, chillen und Gemeinschaft erleben kann, das ist Christine Michalek ein Anliegen. Die 41-Jährige ist seit dem 1. April 2026 die neue Jugendleiterin in der evangelischen Kirchengemeinde Kirchen-Freusburg.







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