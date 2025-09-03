Nachdenklich machend, warmherzig, aber auch lustig: So lässt sich eine besondere Lesung der 24. Westerwälder Literaturtage zusammenfassen. Autor Christian Schünemann stellte seinen neuen Roman „Bis die Sonne scheint“ vor.

Irgendetwas ist anders, das spürt Daniel, als er an diesem Abend aus dem Bett schlüpft. Nicht nur, dass der Regen diesmal besonders heftig auf das marode Flachdach des elterlichen Bungalows prasselt. Im Wohnzimmer herrscht auch eine merkwürdige Stimmung, denn Eltern und Fernseher schweigen gleichermaßen.

Während er in der Küche nach einem Topf sucht, der das Ensemble von Gefäßen zum Auffangen des durchtröpfelnden Wassers ergänzen soll, vernimmt er die mutlose Stimme seiner Mutter: „Was machen wir jetzt?“ Und Daniel beschleicht das unbestimmte Gefühl, dass sich das Leben seiner Familie für immer verändern wird.

Wie sich das Schicksal der Hormanns Mitte der 1980er-Jahre wendet und welche Umstände dazu geführt haben, davon erzählt Christian Schünemann in seinem Roman „Bis die Sonne scheint“. Im Rahmen der „24. Westerwälder Literaturtage“ stellte der Autor sein Werk nun im Schloss Schönstein vor – ein Ereignis, das sich die regionalen Kenner seiner Bücher nicht entgehen ließen.

i Im verwunschenen Veranstaltungssaal des ehrwürdigen Schönsteiner Schlosses entwickelte sich schnell eine gemütliche, private Atmosphäre, die die Besucher sehr genossen. Julia Hilgeroth-Buchner

Das verwunschene Veranstaltungssälchen lieferte ein wirklich wunderschönes Ambiente für die Lesung. Hier fand man sich gemütlich zusammen, um dem Ehrengast zu lauschen und nebenher auch ein wenig über die Hintergründe des teils autobiografischen Romans zu erfahren. Die Rolle des Moderators übernahm dabei kein Geringerer als der bekannte Schriftsteller Friedrich Dönhoff. Die beiden blitzgescheiten Literaten erwiesen sich in ihren Dialogen als wohltuend allürenfrei und befanden sich auch durchgehend auf Augenhöhe mit dem Publikum, was dieses sehr zu schätzen wusste.

Die Besucher waren natürlich begierig zu erfahren, was es denn nun mit dem jungen Helden Daniel auf sich hat, der im März 1983 von einem Konfirmationsoutfit aus blauem Samtsakko und grauer Flanellhose träumt und ansonsten ein offenbar recht normales Dasein mit Bruder, zwei Schwestern und den in finanziellen Dingen etwas zu sorglosen Eltern führt.

i "Bis die Sonne scheint": Der Autor Christian Schünemann (rechts) stellte im Rahmen der "24. Westerwälder Literaturtage" im Schönsteiner Schloss eine fesselnde, bewegende Familiengeschichte vor. Moderiert wurde der Abend vom Schriftsteller Friedrich Dönhoff, der das begeisterte Publikum auch gern in die Gespräche einband. Julia Hilgeroth-Buchner

Nach der herzlichen Begrüßung durch Gastgeber Nicolaus Graf von Hatzfeldt und Katharina Roßbach (Programmleiterin des Literaturfestivals) stieg der vor allem als Krimiautor bekannte Christian Schünemann zügig in jene denkwürdige „Schietwetter“-Szene in Daniels norddeutschem Elternhaus ein. Bereits in diesem frühen Stadium des Buches zeigte sich Schünemanns Talent für das akribisch-liebevolle Skizzieren von Stimmungsbildern.

Das Publikum wurde alsbald sanft, aber gründlich in jene Ära katapultiert, als Helmut Kohl Kanzler wurde, umhäkelte Toilettenpapierrollen ein Renner waren und Geldangelegenheiten noch per handschriftlicher Formularausfüllung erfolgten. Da sich ausnahmslos jeder Anwesende an die mehr oder weniger kuriosen Gepflogenheiten dieser Zeit erinnern konnte, überraschte es nicht, dass es im Verlauf der Lesung auch viel Gelächter gab.

i Nach der Lesung signierte Autor Christian Schünemann noch eine ganze Weile seine Bücher. Dabei ergab sich auch das ein oder andere nette Gespräch mit dem Ehrengast. Julia Hilgeroth-Buchner

Christian Schünemann verstand es aber nicht nur brillant, die Dramatik um den Bankrott der Familie tragikomisch zu schildern und dabei eine gute Prise seines pointierten Humors einzustreuen. Er führte das Publikum auch sensibel zurück ins Jahr 1959 und damit in die zweite Handlungsebene rund um Daniels jung verheiratete Eltern. Berührend dann der Sprung zurück zur familiären Finanzmisere und zu den Bemühungen der Eltern, nach außen die Fassade zu wahren und die Kinder zugleich in der (ziemlich wackeligen) Sicherheit zu wiegen, es sei alles in bester Ordnung. Und welch ein Moment, als der Autor letztlich von den rund 300 erhaltenen Briefen berichtete, die seine Mutter ab den 1950er-Jahren an ihre in Chicago lebende Schwester geschickt hatte. Ein unglaublicher Schatz, mit dem er seine Familiengeschichte maßgeblich auffrischen konnte.

Am Ende hatten die Besucher die Gelegenheit, Christian Schünemann Fragen zu stellen. Dabei entspann sich vor allem im Hinblick auf die Unterschiedlichkeit geschwisterlicher Erinnerungen ein reger Austausch. Es war ein sehr nachdenklich machender, aber auch ein warmherziger, lustiger Abend, und dafür gebührt Christian Schünemann und Friedrich Dönhoff ein herzlicher Dank.