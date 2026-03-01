Mordslesung in Altenkirchen
Christian Redl stellt zwei True-Crime-Fälle vor 
Emily Roos

In der Stadthalle wird es bei Veranstaltung äußert spannend. Auf der Leinwand sind Bilder der echten Opfer und Täter projiziert. Zeit zum Durchatmen hat das Publikum zwischen den Fällen nicht, das gebannt dem Vortrag lauscht.

Im Kultursalon, den Helmut Nöllgen in der Stadthalle in Altenkirchen errichtet hat, wurde es dunkel, als Christian Redl zu lesen begann. In ruhigem, atmosphärischem Ton widmete er sich zwei True-Crime-Fällen aus CRIME, dem True-Crime-Magazin des STERN, und zog das Publikum von Beginn an in seinen Bann.

