FDP im Kreis Altenkirchen
Christian Chahem sieht „keine Untergangsstimmung“
Christian Chahem aus Altenkirchen steht seit sechs Jahren an der Spitze des FDP-Kreisverbandes Altenkirchen.
Christian Chahem aus Altenkirchen steht seit sechs Jahren an der Spitze des FDP-Kreisverbandes Altenkirchen.
FDP Kreisverband

Dass es knapp werden würde, war vorher klar. Jetzt steht fest: Mit nur noch 2,1 Prozent der Wählerstimmen fliegt die FDP aus dem rheinland-pfälzischen Landtag. Was sagt der Vorsitzende der Liberalen im Kreisverband Altenkirchen dazu?

Lesezeit 1 Minute
Von einem „durchweg enttäuschenden“ Ergebnis für die FDP spricht Christian Chahem, wenn er die Landtagswahl vom vergangenen Sonntag bilanziert. Andererseits ist der Vorsitzende der Freidemokraten im Kreisverband Altenkirchen überzeugt: „Es braucht weiter eine liberale Stimme im politischen Diskurs in diesem Land.

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Kreis AltenkirchenPolitik (LaWa)

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