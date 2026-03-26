FDP im Kreis Altenkirchen Christian Chahem sieht „keine Untergangsstimmung“ Elmar Hering 26.03.2026, 14:00 Uhr

i Christian Chahem aus Altenkirchen steht seit sechs Jahren an der Spitze des FDP-Kreisverbandes Altenkirchen. FDP Kreisverband

Dass es knapp werden würde, war vorher klar. Jetzt steht fest: Mit nur noch 2,1 Prozent der Wählerstimmen fliegt die FDP aus dem rheinland-pfälzischen Landtag. Was sagt der Vorsitzende der Liberalen im Kreisverband Altenkirchen dazu?

Von einem „durchweg enttäuschenden“ Ergebnis für die FDP spricht Christian Chahem, wenn er die Landtagswahl vom vergangenen Sonntag bilanziert. Andererseits ist der Vorsitzende der Freidemokraten im Kreisverband Altenkirchen überzeugt: „Es braucht weiter eine liberale Stimme im politischen Diskurs in diesem Land.







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