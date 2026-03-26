Dass es knapp werden würde, war vorher klar. Jetzt steht fest: Mit nur noch 2,1 Prozent der Wählerstimmen fliegt die FDP aus dem rheinland-pfälzischen Landtag. Was sagt der Vorsitzende der Liberalen im Kreisverband Altenkirchen dazu?
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Von einem „durchweg enttäuschenden“ Ergebnis für die FDP spricht Christian Chahem, wenn er die Landtagswahl vom vergangenen Sonntag bilanziert. Andererseits ist der Vorsitzende der Freidemokraten im Kreisverband Altenkirchen überzeugt: „Es braucht weiter eine liberale Stimme im politischen Diskurs in diesem Land.