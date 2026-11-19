Chöre im Wandel „Chorus live“ aus Wissen schließt sein Liederbuch Elmar Hering 19.11.2026, 14:59 Uhr

i Auch im Kölner Dom ist "Chorus live" schon aufgetreten. Hans-Georg Rieth

Nicht wenige Chöre – auch in der Region – stehen vor dem Problem, den Fortbestand zu sichern. Oft mangelt es an Stimmen. Anders bei einem Chor aus dem Raum Wissen, aber trotzdem macht er nicht weiter wie bisher.

Zum Schluss kullerten in Elkhausen auch ein paar Tränchen: Mit seinem letzten Auftritt – anlässlich der Hochzeit einer Sängerin aus den eigenen Reihen – hat sich für den Wissener Chor „Chorus live“ sozusagen ein Kapitel geschlossen. Nach mehr als dreieinhalb Jahrzehnten ist zum Jahresende quasi Schluss mit dem kirchlich orientierten Ensemble, das einst als Jugendchor der Pfarrgemeinde St.







Artikel teilen

Artikel teilen