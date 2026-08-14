Mit dem „Sommer im Kulturwerk“ bietet die Wissener Eigenart vielen Sparten eine Bühne. Auch der Chormusik. Und das an einem Abend mit astronomischer Zugabe.
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Es war Gospel, Rock und Pop in choraler und instrumentaler Pracht, was am Mittwochabend mehr als 140 Besucher im Außenbereich des Kulturwerks Wissen begeisterte. Im Rahmen der Open-Air-Reihe „Sommer im Kulturwerk“, einer Initiative der Wissener Eigenart, stand dieses Mal der heimische Chor „Da Capo Living Gospel“ auf der Bühne.