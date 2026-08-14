Reihe „Sommer im Kulturwerk“
Chorkonzert in Wissen stellt die Sonne in den Schatten
Immer wieder motivierte Chorleiterin Daniela Reichling die Gäste zum Mitmachen, und diese ließen sich nicht lange bitten, sonder
Immer wieder motivierte Chorleiterin Daniela Reichling die Gäste zum Mitmachen, und diese ließen sich nicht lange bitten, sondern verliehen der gesamten Atmosphäre singend und klatschend eine weitere Dimension.
Thomas Hoffmann

Mit dem „Sommer im Kulturwerk“ bietet die Wissener Eigenart vielen Sparten eine Bühne. Auch der Chormusik. Und das an einem Abend mit astronomischer Zugabe.

Lesezeit 2 Minuten
Es war Gospel, Rock und Pop in choraler und instrumentaler Pracht, was am Mittwochabend mehr als 140 Besucher im Außenbereich des Kulturwerks Wissen begeisterte. Im Rahmen der Open-Air-Reihe „Sommer im Kulturwerk“, einer Initiative der Wissener Eigenart, stand dieses Mal der heimische Chor „Da Capo Living Gospel“ auf der Bühne.
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