Musik kann so viel Großartiges bewirken. Jeder kann daran mitwirken, etwa durch Eintrittsgelder und Spenden. In Betzdorf kamen jetzt mehrere Tausend Euro für einen guten Zweck zusammen.

Ein musikalisches Glanzlicht erlebten die Zuhörer am Sonntagnachmittag in der Stadthalle in Betzdorf. Die Mainzer Hofsänger gastierten dort für ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins „In Würde alt werden“ (Sitz in Elkenroth).

Klaus Peter Weber, der Vorsitzende des Vereins, begrüßte die zahlreichen Besucher: „Als Ende 2024 die Mainzer Hofsänger und die Lotto-Stiftung angeboten haben, für den Verein ein Benefiz-Konzert zu veranstalten, da ist mir bei den Vorbereitungen erst einmal klargeworden, welch eine logistische Herausforderung hinter einer solchen Veranstaltung steht. Daher bedanken wir uns ganz herzlich bei den Sängern und ihrem musikalischen Leiter Andreas Leuck“. In gebotener Kürze stellte Weber darüber hinaus den 2016 gegründeten Verein „In Würde alt werden“, der sich für ein würdevolles Leben und Altern einsetzt, vor. Im Verein gehe es um Pflege, Sport und Kultur. Solche Veranstaltungen wie die in der Stadthalle würden es überhaupt ermöglichen, das Projekt ans Laufen zu bringen, weshalb er den beiden anwesenden Vertretern der Lotto-Stiftung, Friedhelm Hommen und Fritz Langenhorst explizit noch einmal ganz herzlich dankte. Den Sängern und der Stiftung ist es ein Bedürfnis, sich in den Dienst der „guten Sache“ zu stellen. „Die Mainzer Hofsänger haben sich schon immer für wohltätige und karitative Einrichtungen engagiert. Und auch für Menschen, welche nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, erläutert Hofsänger-Kapitän Vinzent Grimmel die Beweggründe.

i Ein völlig überwältigter Klaus Peter Weber nahm von Fritz Langenhorst (Lotto-Stiftung Rheinland-Pfalz) einen Scheck über 8500 Euro in Empfang. Gaby Wertebach

Mit ihrer unverwechselbaren Klangfülle, vielen solistischen Darbietungen und einem abwechslungsreichen Repertoire begeisterten die bekannten Stimmen das Publikum von Beginn an. Schon mit ihrem Begrüßungslied „Gude aus Mainz“ brachten die Sänger Stimmung in die Halle und schufen eine Atmosphäre, die das Publikum restlos begeisterte.

Die Mainzer Hofsänger, deren Erfolgsgeschichte im kommenden Jahr bereits ein ganzes Jahrhundert umspannt, bewiesen einmal mehr, warum sie zu den bekanntesten Chören Deutschlands gehören. Von „Ein ehrenwertes Haus“ über „Halleluja“, „You raise me up“ und „Circle of Life“ bis hin zum stimmungsvollen Finale mit „O Happy Day“ und „Amen“ setzten sie jede Menge Glanzpunkte. Für Heiterkeit sorgten zudem ein gesanglicher Wettstreit bei „Ich kann tiefer“ sowie mehrere Lieder über den immer wieder gut schmeckenden Wein.

Völlig überwältigt war Klaus Peter Weber als ihm zum Konzertende Fritz Langenhorst, der Vertreter der Lotto-Stiftung, einen Spendenscheck in Höhe von 8500 Euro überreichte, der aus den Eintrittsgeldern zusammengekommen war und den die Lotto-Stiftung Rheinland-Pfalz noch aufgestockt hatte. Mit dem Geld wird eine wissenschaftliche Studie von Professor Simon Forstmeier von der Universität Siegen unterstützt. Der Verein selbst hat eine „Depressions-App“ entwickelt, in der zehn Fragen pantomimisch dargestellt werden. Laut Professor Forstmeier könnte damit eine komplett neue Dimension im Bereich der psychischen Gesundheit erreicht werden.