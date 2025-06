Der Chor Divertimento aus Bruchertseifen erreichte beim Deutschen Chorfest in Nürnberg einen herausragenden vierten Platz in der Sparte Jazz/Pop. Und dabei war die Konkurrenz mit mehr als 100 Chören groß.

Der „Chor Divertimento“ hat allen Grund zum Jubeln: Beim „Deutschen Chorfest 2025“ in Nürnberg erreichte das hierzulande sehr bekannte Ensemble Ende Mai den vierten Platz in der Sparte Jazz/Pop – eine absolute Spitzenleistung in Anbetracht der starken Konkurrenz.

i Das "Divertimento"-interne Ensemble "Polyphonic Embrace" nahm ebenfalls am Wertungssingen im Rahmen des Deutschen Chorfestes teil - mit sehr gutem Erfolg. Frank Becher

„Ich schwebe noch ein bisschen“, lacht Leiter Michael Sauerwald im Telefonat mit unserer Zeitung. „Das war echt krass. Zu diesem Wettbewerb melden sich wirklich nur die Besten an, und in unserer Kategorie sind allein 30 Chöre angetreten. Ich dachte, es sei schon genial, unter den Top Ten zu sein. Aber der vierte Platz mit der Auszeichnung ’mit hervorragendem Erfolg teilgenommen’, das ist unglaublich.“

Mit mehr als 100 Chören war die Konkurrenz groß

Insgesamt hätten 113 Chöre mitgewirkt, wobei die „Divertimentos“ im Bereich Jazz/Pop in der Leistungsstufe 2 angesiedelt waren. „Diese Stufen haben etwas mit der Reichweite der Bekanntheit zu tun. In der Stufe 1 befinden sich Chöre, die deutschlandweit und teilweise auch international unterwegs sind und größere Konzerte machen. Die Chöre, die eher regional tätig sind, werden in Stufe 2 eingruppiert.“

i Großer Jubel brach bei der Bekanntgabe der Ergebnisse auf dem Hauptmarkt in Nürnberg aus. Frank Becher

Die Einstufung könne nicht beeinflusst werden, sondern werde nach Anmeldungseingang festgelegt. Das nur zum „Bürokratischen“, denn unabhängig davon war der viertägige Exkurs nach Nürnberg laut Sauerwald auf musikalischer und menschlicher Ebene ein Erlebnis der Superlative. Abgesehen vom Wettbewerbsanteil ist das Chorfestival nämlich ein Mekka für alle, die fürs Singen brennen. „Insgesamt waren über 400 Chöre zu Gast in der Stadt. Das Fest besteht aus ganz vielen Tageskonzerten. Auch wir haben zweimal eine halbe Stunde konzertiert. Das war grandios. Bei einem der Konzerte haben draußen noch einmal so viele Menschen gestanden, wie drinnen waren. Das Publikum hat uns mit seinem Applaus förmlich gegen die Wand gedrückt.“

Ohne Sonderproben zum Erfolg

Darüber hinaus gebe es seit dem allerersten Chorfest in Bremen 2008 auch die Möglichkeit, am Wertungssingen teilzunehmen. „Seit damals sind wir bei jedem Chorfest dabei gewesen – 2012 in Frankfurt, 2016 in Stuttgart, 2023 in Leipzig und nun in Nürnberg – und haben uns auch immer zum Wettbewerb angemeldet.“ Die Kategorie Jazz/Pop sei dabei von Mal zu Mal größer geworden. Wann die Vorbereitungen der „Divertimento“-Sänger begonnen haben, kann der Chorleiter nicht genau umreißen. „Wir haben tatsächlich keine einzige Sonderprobe gemacht und hatten die letzte Probe sogar eine Woche vor dem Wettbewerb.“

i Adieu, Nürnberg: Voller Freude über den großartigen vierten Platz in der Kategorie Jazz/Pop beim Wettbewerb des "Deutschen Chorfestes 2025" trat der "Chor Divertimento" die Heimreise an. Frank Becher

Im Grunde habe alles mit dem Einschwingen auf das Konzert mit dem dänischen Chor „Vocal Line“ angefangen, das im März in der Christuskirche Altenkirchen stattfand (wir berichteten). „Das hat uns einen Push gegeben, zumal wir vorher noch ein Coaching mit Tine Fris von ’Vocal Line’ hatten.“ Alles Weitere sei ein Selbstläufer gewesen. Entsprechend euphorisiert wäre der Chor dann am Donnerstag, 29. Mai, mit dem Bus in Richtung Nürnberg gefahren. Das Ensemble habe die tolle Atmosphäre in der Stadt, aber auch die Tageskonzerte in der „Lux“-Kulturkirche und im „Katharinensaal“ sowie einen spontanen Open-Air-Auftritt sehr genossen. „Ich hatte übrigens auch unser recht neues internes Ensemble ,Polyphonic Embrace` angemeldet. Die Sänger haben freitags in ihrer Kategorie auf Anhieb das Prädikat ,mit sehr gutem Erfolg teilgenommen` erhalten“, sagt Sauerwald stolz.

Den dritten Platz knapp verpasst

Im musikalischen Gepäck fürs Wertungssingen am Samstag in der „Meistersingerhalle“ hatte der „Chor Divertimento“ dann „Winter“ von Tori Amos (Bearbeitung Tine Fris), „Wish you were here“ von Pink Floyd (Arrangement Carsten Gerlitz) und Stevie Wonders „Don´t you worry `bout a thing“ im Arrangement von Oliver Gies. Eine Auswahl, die die Jury zweifelsfrei überzeugte. Nur einen kleinen Wermutstropfen gab es am Sonntag bei der Bekanntgabe der Ergebnisse: „Wir haben 13,6 von 15 Punkten erreicht. Damit fehlten uns nur sehr wenige Punkte zum dritten Preis.“ Die Platzierung hat trotzdem alle Erwartungen übertroffen, und deshalb halten die „Divertimentos“ nun hoch motiviert Kurs auf eine glorreiche Zukunft.