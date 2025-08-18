Es war ein tolles Finale einer hochkarätigen und abwechslungsreichen Reihe: Mit einem Konzert des Gospelchors Da Capo endete am Freitag der „Sommer im Kulturwerk“. Die Wissener dürfen allerdings auf eine Fortsetzung im Jahr 2026 hoffen.

Südstaatenfeeling, Hitnostalgie, Rock’n’Roll und jede Menge Emotionen – das war das, was der Wissener Gospelchor Da Capo am Freitagabend etwa 200 begeisterten Zuschauern servierte: „Die Sklaven sind früher, wenn sie flüchteten, ins Wasser gegangen, damit die Hunde sie nicht aufspüren konnten“, blickt Chorleiterin Daniela Reichling vor dem Song „Wade in the water“ in die amerikanische Geschichte und Sekunden später setzen die insgesamt etwa 30 Sängerinnen und Sänger das Sklaventrauma gekonnt und gefühlvoll in Szene: traurig, aber auch mit einem Hauch von Sehnsucht nach Freiheit.

Dieser Beginn führt zugleich in die Welt des Glaubens und absoluten Gottvertrauens: „He will be my guide“, singt Solistin Jennifer Neuendorff nach einem psychedelisch anmutenden Violinenintro und der ganze Chor antwortet: „He will make a way for me“ (Er wird mir den Weg zeigen), auch dies in choraler Fülle präsentiert, die in der Folge in verschiedensten Stilrichtungen ihren Niederschlag findet. So beispielsweise beim „Caribbean-Medley“, bei dem Inselflair aufkommt oder auch beim „Kyrie“ von Sänger „Mr. Mister“ aus dem Jahre 1985, bei dem die Zuschauer den Takt begeistert mitklatschen und Kinder vor der Bühne im Seifenblasenregen ausgelassen tanzen.

Alles wirkt im positivsten Sinne ansteckend und die Protagonisten tun alles, um ihr Publikum in Bann zu ziehen: Die Gäste klatschen, singen mit und zollen immer wieder Applaus und Bravo-Rufe. Christliche Gospelgesänge wechseln sich ab mit Pop- und Rock’n’Roll und oft wird die Bühne in verschiedene Farben getaucht. Aufwallender Nebel tut das Übrige und beim Song „Africa“ von Toto entführt der Chor in den schwarzen Kontinent, in dem Regen ein herbeigesehnter Segen ist, der zunächst durch Fingerschnippen leise angekündigt wird, sich dann durch keyboardgenerierten Donner Bahn bricht und abermals in einem choral-üppigen Musikgemälde mündet, mitreisend und ergreifend.

Auch beim James-Bond Song „Skyfall“ und den Queen-Hits „Show must go on“ und „Bohemian Rhapsodie“ wirkt die „klasse Gemeinschaftsleistung“, ergänzt durch Soli von Judith Kunze, Jennifer Neuendorff, Thomas Winninghoff, Daniel Rösner und Daniela Reichelt und eingebettet in die instrumentale Klangvielfalt von Bassgitarre (Simon Trotzkowski), Gitarre und Violine (Carsten Trotzkowski), Schlagzeug (Christian Deitersen) und Keyboard (Julian Engelberth).

Es ist ein toller Abschluss der von der Wissener Eigenart organisierten Reihe „Sommer im Kulturwerk“, die mit vielfältigsten Angeboten (auch im kulinarischen Bereich) bei insgesamt acht Veranstaltungen ihre Kreativität und ihren Teamgeist eindrucksvoll unter Beweis stellte. „Wir sind sehr zufrieden und planen auch fürs nächste Jahr“, so Kulturwerkgeschäftsführer Dominik Weitershagen, „dann allerdings erst nach der Fußball-Weltmeisterschaft.“