Nur noch wenige Tage, dann wird das mit Spannung erwartete Jubiläumskonzert von „canto al dente“ in Altenkirchen zu hören sein. Wir haben die Sängerinnen und Sänger aus Weyerbusch bei einer Probe besucht.
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„Uuuuund – blubbern!“ Michael Sauerwald ist ganz in seinem Element. Gerade ist „canto al dente“ auf der Bühne des “Kultursalons" eingetroffen, nun stürzt sich der Chorleiter mit seinen Sängerinnen und Sängern ins Einsingen. Dazu gehört neben dem Aufwärmtraining für die Stimme auch das originelle „Sprudeln“ per Strohhalm, das die Mundmotorik effektiv lockert – und die Stimmung ebenfalls.