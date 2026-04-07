Auftritt in Altenkirchen Chor „canto al dente“ fiebert Jubiläumskonzert entgegen Julia Hilgeroth-Buchner 07.04.2026, 16:00 Uhr

i Vorfreude pur: Der Weyerbuscher Chor "canto al dente - Gesang mit Biss" lädt anlässlich seines 25-jährigen Bestehens zum Jubiläumskonzert am Sonntag, 19. April, 17 Uhr, in den Altenkirchener Kultursalon ein. Auch eine rauschende Party darf im Anschluss nicht fehlen. Unser Foto zeigt einige Vertreter des Vorstandes und (in der Mitte) Dirigent Michael Sauerwald. Julia Hilgeroth-Buchner

Nur noch wenige Tage, dann wird das mit Spannung erwartete Jubiläumskonzert von „canto al dente“ in Altenkirchen zu hören sein. Wir haben die Sängerinnen und Sänger aus Weyerbusch bei einer Probe besucht.

„Uuuuund – blubbern!“ Michael Sauerwald ist ganz in seinem Element. Gerade ist „canto al dente“ auf der Bühne des “Kultursalons" eingetroffen, nun stürzt sich der Chorleiter mit seinen Sängerinnen und Sängern ins Einsingen. Dazu gehört neben dem Aufwärmtraining für die Stimme auch das originelle „Sprudeln“ per Strohhalm, das die Mundmotorik effektiv lockert – und die Stimmung ebenfalls.







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