In der St. Katharina-Kirche in Schönstein begeisterten TonArt und der „Chor der Akademie för uns kölsche Sproch“ mit einem mitreißenden Mitsingkonzert.

Zwei mitreißende Chöre, eine gut gefüllte Kirche und ein Publikum, das von der ersten bis zur letzten Minute „mittendrin statt nur dabei“ war – so lässt sich das Konzert auf den Punkt bringen, mit dem der Chor TonArt in der St. Katharina-Kirche in Schönstein sein 25-jähriges Jubiläum feierte.

Schon der Beginn lässt erahnen, wohin die musikalische Reise geht, denn nach einem kurzen Intro mit dem Lied „Joden Daach“ entführt TonArt unter der Leitung von Andreas Auel mit dem Bläck-Föös-Lied „Unsere Stammbaum“ direkt einmal mitten in die rheinische Metropole. „So sin mer all hierhin jekomme, wir sprechen hück die selve Sproch“, singen die 23 Sängerinnen und Sänger und die Gäste machen von Beginn an begeistert mit. Kein Wunder, steht doch das Ereignis unter dem Motto „Mitsingkonzert“ und das nehmen die Besucher gerne an.

i Der Chor der "Akademie für kölsche Sproch e.V." unter der Leitung von Andreas Bientz hat sich spontan bereiterklärt, ohne Gage ein Mitsingkonzert zugunsten der neuen Orgel für die Kirche "Kreuzerhöhung Wissen" mit dem Chor TonArt zu gestalten und die Besucher singen bei vielen Liedern begeistert mit. Thomas Hoffmann

„Toll, dass ihr alle gekommen seid und den Abend mit uns gestalten wollt“, sagt Andreas Auel und kurze Zeit später animiert Andreas Biertz dazu, auch seinen Chor gesanglich zu begleiten. „Mir sin Kölsche“, mit diesem Lied eröffnen die mehr als 40 Sängerinnen und Sänger des „Chor der Akademie för uns kölsche Sproch“ ein gesangliches Menü, das es in sich hat.

Zwar nicht immer ganz fastenzeitkompatibel, dafür aber mitten ins Herz gehend servieren sie Lieder wie „E janz klein Stöck vun Kölle“ oder „Hämmche“, bei dem die Zuhörer immer wieder das Titelwort, das im Kölschen für „Eisbein“ steht, mitsingen. Aber auch in die Kirchenwelt führt der Chor, wie etwa mit einem opulent-choralen „Hallelujah“ oder im Lied „Bei d´r schwarzen Madonna“, kongenial begleitet von Akkordeon und Keyboard – instrumentale Beilagen, die dem vom Chor bisweilen brillant gesungenen Liedern zusätzlich Wärme und Tiefe verleihen.

Zugabeforderungen bereits nach Pause

Immer wieder wallt Begeisterung bei den Gästen auf und schon nach der Pause werden nach dem von TonArt präsentierten Lied „En unserem Veedel“ vehemente Forderungen nach einer Zugabe laut. Also das Ganze noch einmal, ehe dann erneut die kölschen Gäste ihr Können unter Beweis stellen und nach weiteren Liedern gemeinsam mit TonArt dem Song „Stääne“ (Sterne) gesanglichen Glanz verleihen, einmal mehr begeistert mitgesungen von den Besuchern.

Die erwartet aber noch ein weiterer Höhepunkt, nämlich ein ganz besonderes Orgelstück: „Wir feiern heute den 340. Geburtstag von Johann Sebastian Bach“, sagt Andreas Auel und kündigt eine Toccata an. So beginnts denn auch, aber schon sehr bald entwickelt sich die Hommage an den großen Kirchenmusiker zu einer genialen Variation von „unsere Stammbaum“ und spontan gesellt sich Andreas Biertz mit einem Saxophon dazu. Ein krönender Abschluss eines Abends, an dem zwei tolle Chöre zugunsten der Orgel für die Kirche „Kreuzerhöhung Wissen“ ein Benefizkonzert gaben, das das Kirchenschiff in Schönstein mit Leben und Freude füllte.