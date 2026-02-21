Klinikum Kirchen im Wandel
Chefarzt geht in Dankbarkeit – Patienten voll des Lobs
Rafique Rahimzai bei seiner Vorstellung als künftiger Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie am Kranken
Rafique Rahimzai bei seiner Vorstellung als künftiger Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie am Krankenhaus Kirchen im Dezember 2020.
Peter Seel

Bis zum Sommer verlässt der Chefarzt der Inneren das Krankenhaus Kirchen. Rafique Rahimzai findet gegenüber unserer Zeitung positive Worte zu seiner Zeit im Siegtal. Und auf Facebook zeigt sich: Die Patienten werden den gebürtigen Afghanen vermissen.

Lesezeit 2 Minuten
Der Wechsel des Chefarzts der Inneren vom Klinikum Kirchen zum Klinikum Siegen sorgt in der Region für Gesprächsstoff. Im Hintergrund sind bereits die Weichen für einen nahtlosen Übergang gestellt, wie die Diakonie in Südwestfalen unserer Zeitung auf Anfrage bestätigte.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKrankenhauskrise

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren