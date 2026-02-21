Klinikum Kirchen im Wandel Chefarzt geht in Dankbarkeit – Patienten voll des Lobs Daniel-D. Pirker 21.02.2026, 17:00 Uhr

i Rafique Rahimzai bei seiner Vorstellung als künftiger Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie am Krankenhaus Kirchen im Dezember 2020. Peter Seel

Bis zum Sommer verlässt der Chefarzt der Inneren das Krankenhaus Kirchen. Rafique Rahimzai findet gegenüber unserer Zeitung positive Worte zu seiner Zeit im Siegtal. Und auf Facebook zeigt sich: Die Patienten werden den gebürtigen Afghanen vermissen.

Der Wechsel des Chefarzts der Inneren vom Klinikum Kirchen zum Klinikum Siegen sorgt in der Region für Gesprächsstoff. Im Hintergrund sind bereits die Weichen für einen nahtlosen Übergang gestellt, wie die Diakonie in Südwestfalen unserer Zeitung auf Anfrage bestätigte.







Artikel teilen

Artikel teilen