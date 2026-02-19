Klinikum Kirchen im Wandel
Chefarzt der Inneren wechselt – Vakanz abgewendet?
Rafique Rahimzai leitet seit dem 1. Januar 2021 die Innere Medizin im Krankenhaus Kirchen. Seit Oktober 2024 hat er außerdem die Funktion des Ärztlichen Direktors inne.
Kreisärzteschaft/Erik Becker

Das Krankenhaus Kirchen steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Dazu gehört auch, dass der Chefarzt der Inneren und Ärztlicher Direktor das Haus verlässt. Wie geht der neue Träger mit dem prominenten Abgang um?

Lesezeit 2 Minuten
Seit der Trägerübernahme befindet sich das Kirchener Krankenhaus in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess voller Herausforderungen. Etwa ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem die Diakonie im Siegerland die Verantwortung für das Spital im Siegtal und den verbliebenen Rumpf-Standort in Altenkirchen übernommen hat.

