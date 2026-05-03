Der Altenkirchener Fotokünstler Karl-Heinz „Charly“ Schneider steckt momentan mitten in den Vorbereitungen für seine Ausstellung „Die Augen der Welt“, die am 8. Mai in der Berliner „Kirche auf dem Tempelhofer Feld“ eröffnet wird.
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Es ist 10 Uhr am Stadtfest-Samstag, und Altenkirchen schwingt sich schon deutlich auf den turbulenten Tag ein. Auch Karl-Heinz „Charly“ Schneider stürzt sich in Kürze ins Getümmel, denn der leidenschaftliche Fotograf und Kreateur origineller „Funny Objects“ wirkt mit Freude bei den Aktionen mit, die an diesem Wochenende für alle Bürger im nur noch kurz existierenden „Kunstraum“ des „Kunstforums Westerwald“ angeboten werden.