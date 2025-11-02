Vortrag in der Kreisverwaltung Chancen für heimischen Mittelstand im Bereich Militär? 02.11.2025, 10:00 Uhr

i Symbolbild Kay Nietfeld/dpa

Lohnt es sich, für heimische Unternehmen in unsicheren Krisenzeiten mit der Bundeswehr zusammenzuarbeiten? Dieser Frage ging die Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen mit zwei Experten auf dem Gebiet Military Business nach.

Noch vor ein paar Jahren war ein Krieg in Europa kaum vorstellbar, Abrüstung war das Schlagwort. Diese Lage hat sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine grundlegend geändert. Hinzu kommt noch der Druck von der anderen Seite des Atlantiks auf die Nato, selbst mehr für die Verteidigung zu tun.







