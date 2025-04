Seit der Fusion wendet die Verbandsgemeinde (VG) Altenkirchen-Flammersfeld keine Kleinbetragsregelung an. Auch im Zuge der Grundsteuerreform hat sich die Verwaltung bewusst gegen sogenannte Bagatellgrenzen entschieden und dies gegenüber unserer Zeitung unter anderem mit Datenvollständigkeit begründet. Trotzdem ist das Vorgehen nicht für jeden Bürger nachvollziehbar, und so hat ein 33-Cent-Bescheid kürzlich für Wirbel gesorgt. Handelt es sich dabei um eine Ausnahme im Kreis? Wie handhaben es die anderen Verbandsgemeinden?

Bürger begrüßen pragmatische Lösungen

In der VG Betzdorf-Gebhardshain gilt eine Bagatellgrenze von 2,50 Euro für Gebührenbescheide, teilt die Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mit. Differenzbeträge unter dieser Grenze werden nicht gesondert eingefordert, wenn das Porto den fälligen Betrag übersteigt. Diese Regelung minimiert laut Antwort des Rathauses den Aufwand und entlastet sowohl Bürger als auch die Verwaltung. Die Höhe wurde basierend auf Erfahrungswerten und administrativer Praktikabilität festgelegt. Die Bagatellgrenze werde einheitlich angewendet und stoße auf positive Resonanz in der Bevölkerung, „die diese Praxis als pragmatisch und bürgerfreundlich wahrnimmt“. Beschwerden seien bislang nicht bekannt.

Aus dem Wissener Rathaus heißt es, dass für die Abgabenbescheide eine Bagatellgrenze von 3 Euro in den internen Abrechnungssystemen hinterlegt sei. Wissenswert: Bei einer erstmaligen Veranlagung könne es aber sinnvoll sein, solche Bescheide auch mit geringen Beträgen zu versenden, damit der Adressat des Bescheides die sonstigen Angaben, zum Beispiel Adresse, Personen, Grundstücksgröße, überprüfen könne.

Beiträge zur Landwirtschaftskammer ändern Vorgehen

Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen gilt für kommunale Abgaben eine Kleinbetragsgrenze von 5 Euro. Die Verwaltung gibt auf Anfrage unserer Zeitung an, dass aber kürzlich Bescheide verschickt wurden, die die Kleinbetragsgrenze unterschritten haben. Das sei immer dann der Fall, wenn ein Landwirtschaftskammerbeitrag entrichtet werden muss. Gemeinden können aber laut ihrer Haushaltsverordnung auch davon absehen, Ansprüche von weniger als 20 Euro geltend zu machen. Ein Mindestbetrag für die Festsetzung der Grundsteuer sei gesetzlich aber nicht fest bestimmt.

Forderungen unter 5 Euro werden in der VG Daaden-Herdorf nicht festgesetzt, unter 20 Euro nicht beigetrieben. Bei der Grundsteuer wurden seit mehr als zehn Jahren Dauerbescheide erlassen, wodurch auch Kleinstbeträge wirtschaftlich mitveranlagt werden konnten. Diese Praxis hat sich laut Verwaltung bewährt – meist werden mehrere Abgabenarten gemeinsam festgesetzt, was die Erhebung kleiner Beträge rechtfertigt. Die meisten Steuerpflichtigen nutzen zudem Lastschriftverfahren. Im Zuge der Grundsteuerreform wurden neue Bescheide an alle Steuerpflichtigen versandt – unabhängig von Bagatellgrenzen. Dies diene der Verwaltung zufolge der Transparenz und ermögliche die Zuordnung zu Grundlagenbescheiden. Ab dem Jahr 2026 kehre man wieder zu Dauerbescheiden zurück.

„Bei allem, was unter 7 Euro ist, ist der Aufwand in der Regel größer als der Ertrag.“

Dietmar Henrich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hamm

Die Verbandsgemeinde Hamm schickt schon seit vielen Jahren für Kleinstbeträge keine Bescheide mehr raus. „Bei allem, was unter 7 Euro ist, ist der Aufwand in der Regel größer als der Ertrag“, sagt VG-Bürgermeister Dietmar Henrich. Letztendlich sei es eine Ermessenssache. So habe man im Bezug auf die Grundsteuerthematik sämtliche Bescheide noch einmal angepackt. Auch hier erhebe man keine Steuer für Grundsteuermessbeträge, die unter diesem Betrag liegen. Laut Kommunalabgabegesetz hätten die Kommunen die Freiheit, bei Beträgen bis 20 Euro selbst zu entscheiden.

