Klares Votum in Betzdorf CDU zieht mit Tobias Gerhardus in die Landratswahl Markus Kratzer 19.10.2026, 22:45 Uhr

i Der CDU-Kreisvorsitzende Matthias Reuber (links) gehörte zu den ersten Gratulanten. Tobias Gerhardus (neben ihm seine Ehefrau Maria) wird für die Christdemokaten in die Landratswahl am 11. April 2027 ziehen. Markus Kratzer

Und der Gewinner ist ... Tobias Gerhardus. Die CDU-Mitglieder haben sich in Betzdorf mehrheitlich für den Ersten Kreisbeigeordneten ausgesprochen, um ins Rennen um die Nachfolge von Peter Enders zu ziehen. (Stand 22:45 Uhr, wird aktualisiert)

Die CDU im AK-Land wird mit Tobias Gerhardus in die Landratswahl im kommenden April ziehen. Bei einer Mitgliederversammlung der Partei in der Stadthalle Betzdorf sprachen sich 187 Frauen und Männer für den Ersten Kreisbeigeordneten aus Herdorf als Bewerber für die Nachfolge des im kommenden Jahr aus dem Amt scheidenden Peter Enders aus.







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