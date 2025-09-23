Was bedeutet „rechtsradikal“? CDU und SPD sind im AK-Land nicht auf Krawall gebürstet 23.09.2025, 11:00 Uhr

i SPD-Urgestein Bernd Becker hat mit einem Facebook-Beitrag einen politischen Streit im Kreis Altenkirchen ausgelöst. CDU und SPD wollen die Wogen glätten. Bernd Becker

Sind die CDU-Spitzenpolitiker Jens Spahn und Julia Klöckner rechtsradikal? Ein Beitrag des SPD-Urgesteins Bernd Becker im Internet hat im AK-Land eine Kontroverse ausgelöst. Was sagen die führenden Christdemokraten und Genossen im Kreis dazu?

Ein Post von Bernd Becker auf Facebook hat im Kreis Altenkirchen hohe Wellen geschlagen. Der heimische SPD-Politiker hatte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und den Unionsfraktionsvorsitzenden Jens Spahn als rechtsradikal bezeichnet. Das hatte die Junge Union im AK-Land in Rage gebracht.







