Gewalt in Innenstadt Betzdorf CDU: „SPD an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten“ Daniel-D. Pirker 05.02.2026, 16:00 Uhr

i Um die Situation in der Betzdorfer Innenstadt hat sich in der Region eine Debatte entfacht. Thomas Leurs

Keine Sozialromantik bei Gewaltverbrechen und ein mehr an Prävention fordert die SPD als Reaktion auf die Betzdorfer Innenstadt-Situation. Nun wirft die CDU den Sozialdemokraten vor, selbst viel zu lange untätig gewesen zu sein.

Die von Stadtbürgermeister Johannes Behner (CDU) angeheizte politische Debatte um die Sicherheit in der Betzdorfer Innenstadt erreicht eine neue Stufe. Zuletzt hatte die SPD-Stadtratsfraktion einen Antrag vorgelegt, der die Stärkung der kommunalen Kriminalprävention in den Fokus nahm.







Artikel teilen

Artikel teilen