Gewalt in Innenstadt Betzdorf
CDU: „SPD an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten“
Um die Situation in der Betzdorfer Innenstadt hat sich in der Region eine Debatte entfacht.
Um die Situation in der Betzdorfer Innenstadt hat sich in der Region eine Debatte entfacht.
Thomas Leurs

Keine Sozialromantik bei Gewaltverbrechen und ein mehr an Prävention fordert die SPD als Reaktion auf die Betzdorfer Innenstadt-Situation. Nun wirft die CDU den Sozialdemokraten vor, selbst viel zu lange untätig gewesen zu sein. 

Lesezeit 2 Minuten
Die von Stadtbürgermeister Johannes Behner (CDU) angeheizte politische Debatte um die Sicherheit in der Betzdorfer Innenstadt erreicht eine neue Stufe. Zuletzt hatte die SPD-Stadtratsfraktion einen Antrag vorgelegt, der die Stärkung der kommunalen Kriminalprävention in den Fokus nahm.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren