Matthias Reuber zieht nach 2021 zum zweiten Mal in Folge in den Landtag ein. Der CDU-Mann aus Birken-Honigsessen setzte sich am Ende mit 36,6 Prozent aller Wahlkreisstimmen deutlich im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) durch.
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Er hat es geschafft: CDU-Mann Matthias Reuber hat bei der Landtagswahl das Direktmandat im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) erhalten und zieht damit, wie bereits 2021, in den Landtag ein. Im Vorfeld der Wahl galt Reuber bereits als Favorit, daher ist sein deutlicher Gewinn im Grunde keine Überraschung.
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Ressort und Schlagwörter
Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)