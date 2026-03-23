Deutlicher Sieg im Wahlkreis 2
CDU-Mann Matthias Reuber erneut in den Landtag gewählt
Matthias Reuber (CDU) und seine Frau Rebekka freuen sich über den Einzug in den Landtag.
Matthias Reuber (CDU) und seine Frau Rebekka freuen sich über den Einzug in den Landtag.
Jona Heck

Matthias Reuber zieht nach 2021 zum zweiten Mal in Folge in den Landtag ein. Der CDU-Mann aus Birken-Honigsessen setzte sich am Ende mit 36,6 Prozent aller Wahlkreisstimmen deutlich im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) durch.

Lesezeit 2 Minuten
Er hat es geschafft: CDU-Mann Matthias Reuber hat bei der Landtagswahl das Direktmandat im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) erhalten und zieht damit, wie bereits 2021, in den Landtag ein. Im Vorfeld der Wahl galt Reuber bereits als Favorit, daher ist sein deutlicher Gewinn im Grunde keine Überraschung.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)

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