Reaktionen aus dem AK-Land CDU-Erfolg: Was die Basis jetzt von Mainz erwartet Johannes Mario Löhr

Daniel-D. Pirker 26.03.2026, 20:00 Uhr

i Die Christdemokraten (von links) Dirk Eickhoff, Jessica Weller und Kerstin Himmrich freuen sich über den Sieg ihrer Partei bei den Landtagswahlen, lenken den Blick allerdings auch auf Problemfelder. Dirk Eickhoff, Michaela Thiel-Hensel, Kerstin Himmrich

Deutlich war der CDU-Sieg bei der Landtagswahl auch im Kreis Altenkirchen. Welche Erwartungen haben die Christdemokraten Dirk Eickhoff, Jessica Weller und Kerstin Himmrich als Vertreter der Basis an ihre Partei? Wovor warnen sie?

Der deutliche Sieg der CDU bei der Landtagswahl sorgt bei der Parteibasis im Kreis Altenkirchen für eine Mischung aus Erleichterung, Tatendrang und mahnenden Worten. Das ergab eine Umfrage unserer Zeitung bei drei ehrenamtlich Aktiven der Partei. Einer, der beide Seiten kennengelernt hat im Wahlkampf, ist Dirk Eickhoff.







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