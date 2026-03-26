Deutlich war der CDU-Sieg bei der Landtagswahl auch im Kreis Altenkirchen. Welche Erwartungen haben die Christdemokraten Dirk Eickhoff, Jessica Weller und Kerstin Himmrich als Vertreter der Basis an ihre Partei? Wovor warnen sie?
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Der deutliche Sieg der CDU bei der Landtagswahl sorgt bei der Parteibasis im Kreis Altenkirchen für eine Mischung aus Erleichterung, Tatendrang und mahnenden Worten. Das ergab eine Umfrage unserer Zeitung bei drei ehrenamtlich Aktiven der Partei. Einer, der beide Seiten kennengelernt hat im Wahlkampf, ist Dirk Eickhoff.