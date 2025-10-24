Beamten-Affäre in Betzdorf CDU: Entscheidung im Fall Brato rechtlich alternativlos 24.10.2025, 06:00 Uhr

i Der damalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain in seinem Büro im Rathaus Betzdorf. Markus Doering

Paragrafen oder Empathie in der Betzdorfer Beamten-Affäre? Diese Frage warf die Sprecherin der SPD im Betzdorfer Stadtrat auf. Die CDU hält dagegen, verweist auf rechtliche Zwänge und die Verantwortung der Ratsmitglieder gegenüber der Allgemeinheit.

Die Äußerungen der Sprecherin der SPD-Stadtratsfraktion Betzdorf, Ursula Brühl, lassen die anderen politischen Gruppen in der Verbandsgemeinde weiterhin nicht kalt. Es geht um die Schadensersatzforderung an Ex-Bürgermeister Bernd Brato (SPD). Der Verbandsgemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, rund 595.







Artikel teilen

Artikel teilen